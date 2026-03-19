Jaykumar Gore: कायदा-नियम बदलू, पण मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवू: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; मला बाहेरचा म्हणू शकत नाही, नेमकं काय म्हणाले?

सोलापूर: मराठा समाज हा राज्यकर्ता समाज असून, या समाजाने आजपर्यंत सर्व समाजाला सामावून घेत मोठ्या भावाची भूमिका पार पाडली आहे. मराठा समाजासाठी मराठा भवन, मराठा मुलींचे वसतिगृह बांधू, काही अडचणी आल्यास कायदा, नियम बदलू पण मराठा समाजाचे प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. .सकल मराठा समाज प्रबोधन प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेच्या वतीने निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात आयोजित मराठा समाजातील १५ नगरसेवकांच्या सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार राजा माने होते..यावेळी महापौर विनायक कोंड्याल, उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, माऊली पवार, गणेश देशमुख, नीलकंठ वाघचौरे, शरद ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, सुनील केदार यांच्यासह समाजातील मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी नूतन नगरसेवक अमित जाधव, मृण्मयी गवळी, गणेश वानकर, विनोद भोसले, कल्पना कदम, ज्ञानेश्वरी देवकर, वैशाली भोपळे, वृषाली चालुक्य आदींचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..गोरे म्हणाले, मराठा समाज हा राज्यकर्ता समाज असून, त्याने नेहमी सर्व समाजाला सोबत घेत मोठ्या भावाची भूमिका पार पाडली आहे, असे सांगत गोरे यांनी मराठा समाजासाठी मराठा भवन तसेच मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याची घोषणाही केली.तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा आदर्श जगाने घेतला असून त्यांच्या लढाऊ वृत्तीमुळेच ते शक्य झाले, असेही त्यांनी नमूद केले. शहरासाठी आयटी पार्क उभारणीबरोबरच दररोज पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तो पूर्ण न झाल्यास भविष्यात मत मागायला येणार नाही, असे स्पष्ट मतही त्यांनी व्यक्त केले..आता मला बाहेरचा म्हणू शकत नाहीमी सोलापूरचा पालकमंत्री झाल्यानंतर मला पहिला प्रश्न विचारला गेला की दरवेळी बाहेरचा पालकमंत्री दिला जातो असं का? पण मी माझ्या कामाच्या पद्धतीने कायम सोलापूरकरच झालो आहे. आता तुम्ही मला बाहेरचा पालकमंत्री म्हणू शकत नाही.