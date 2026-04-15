सोलापूर: खासदार प्रणिती शिंदे मला मोठा दुश्मन समजतात. माझ्याबद्दल खालच्या पातळीची विधाने करतात. मात्र, त्या माझ्या भगिनी आहेत. माझा त्यांना सल्ला आहे की, डीपीसीच्या निधीबाबत त्यांनी अभ्यास करावा, असा टोला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी लगावला. ज्या दिवशी माझ्या डोक्यावरून पाणी जाईल तेव्हा मी ते मला कितीवेळा भेटले, कशासाठी मागे लागले होते, हे सगळे सांगेन, असा इशारा भगीरथ भालके यांना दिला. .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादनानंतर माध्यमांशी बोलताना गोरे यांनी शिंदे आणि भालके यांच्या टिकेला उत्तर दिले. डीपीसीचा निधी हा कोणत्याही लोकप्रतिनधींच्या नावे येत नाही, तो विभागाच्या अनुषंगाने, सामाजिक समतोलासाठी दिलेला असतो. डीपीसीचा १२५ कोटी निधी शहरासाठी खर्च झाला आहे, पाकिस्तानसाठी नाही! असा टोला त्यांनी खासदार शिंदे यांना लगावला..भगीरथ भालके हे भारतनाना भालके व माझे संबंध विसरल्याचे सांगून पालकमंत्री गोरे म्हणाले, भारतनाना पाणीप्रश्नी जेव्हा मुंबईत दोन महिने तळ ठोकून होते तेव्हा राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीवेळी मीच मदत केली होती. त्यांच्या एकेरी बोलण्यातून त्यांची संस्कृती दिसते. आता त्यांना माझ्या निधीची आवश्यकता नाही, त्यांना निधी देणारी खूप मोठी माणसे मिळाली आहेत. .त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा. पण राजकारणात सगळ्याच गोष्टी सार्वजनिक करायच्या नसतात. ते कितीवेळा, कोठे मला भेटले, माझ्यामागे कशासाठी लागले होते, काय विनंती करत होते, आता ते शिवसेनेत का गेले, हे मीही सांगू शकतो. पण आता ती वेळ नाही. कारण मी आचारसंहिता पाळणारा कार्यकर्ता आहे. वेळ आल्यावर सगळे जाहीर करेन..पालकमंत्र्यांच्या संवादातील ठळक मुद्देकाँग्रेसचीच विकेट पडलीय, त्यामुळे त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचीही विकेट पडल्याचे वाटते.बदलीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा कळवळा आला; ते असताना आपण काय-काय केले? त्यावर मी बोलणार नाही.त्या सुसंस्कृत, त्यांना कसली भीती? त्यांनी अशोक खरातबाबत बोलू नये. चौकशीच्या विषयात राजकारण करणे चुकीचे आहे.देशात लोकशाही; त्यामुळे पंतप्रधानांवर खालच्या भाषेत बोलता.तुम्ही सत्तेत असला की लोकशाही, सत्ता गेली की लोकशाहीची हत्या