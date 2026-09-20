Jaykumar Gore Solapur : सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचा ‘प्लॅन’ ठरला? जयकुमार गोरे काय म्हणाले?

Jaykumar gore Solapur District Bank Election : सोलापूर जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी भाजपची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोलापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक भाजप स्वबळावर लढवून जिंकेल, असा विश्वास गोरे यांनी व्यक्त केला. समविचारी पक्ष सोबत आल्यास त्यांनाही सोबत घेऊन पुढे जाऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..जिल्हा बँकेची निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपकडे सक्षम नेते आहेत. निवडणुकीबाबत पक्षातील नेते एकत्र बसून निर्णय घेतील आणि त्यानुसार पुढील रणनीती ठरविली जाईल, असे गोरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात भाजप स्वबळावर जिल्हा बँक जिंकू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघ महायुतीकडून लढविण्याची तयारीपुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. या दोन्ही मतदारसंघांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढवून जिंकण्याची तयारी असल्याचे जयकुमार गोरे यांनी सांगितले..गेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपने मतदार नोंदणीसह निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. महायुती म्हणून निवडणूक लढविण्याबाबत चर्चा सुरू असली, तरी पक्षाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्यास भाजप दोन्ही मतदारसंघांत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, असेही गोरे यांनी सांगितले..उजनीच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन आवश्यकसोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही जयकुमार गोरे यांनी चिंता व्यक्त केली. पुढील संपूर्ण वर्ष जिल्ह्याला उजनी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याने पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..उजनीतील उपलब्ध पाण्यातून सर्वप्रथम वर्षभरासाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याची तरतूद करावी लागेल. त्यानंतरच शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. उजनीतील प्रत्येक थेंबाचे नियोजन केल्यास पुढील वर्षी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळता येईल, असे गोरे यांनी स्पष्ट केले. सप्टेंबर महिन्यातही जिल्ह्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून पुढील वर्षभर पाण्याचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.