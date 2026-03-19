Unseasonal Rain : चुंगी परिसरात गारपीट आणि दर या दुहेरी संकटाने कांदा उत्पादक हवालदिल

जेऊर - चुंगी तालुका अक्कलकोटसह तालुक्यातील अन्य भागातील कांदा उत्पादक शेतकरी हे कालच्या वारा, गारपीट आणि जोराचा पाऊस या अचानक आलेल्या तिहेरी संकटाने आणि कोसळलेल्या बाजारभावाने हवालदिल झाला असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा पाच महिन्याचा श्रम वाया जाऊन प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण बिघडून कर्जातून बाहेर येणे मुश्किल झाले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, काल सायंकाळी अचानक वातावरणात बदल झाला आणि चुंगी गाव आणि परिसरातील कुरनूर, पालापूर, कुरनूर, किणी, बादोला व सांगवी सह तालुक्याच्या उत्तर भागात प्रचंड गारांचा वर्षाव होऊन त्याचा सडा पडला तसेच जोरदार वारा आणि त्यात पाऊस यामुळे शेतकरी बांधवाचा काढलेला कांदा अचानक उद्भवलेल्या स्थितीने त्याला झाकता आला नाही..त्यामुळे निम्मे अधिक त्याने भिजून गेला आणि काढणीला आलेला तयार कांदा सुद्धा यामुळे कुजणार आहे.हा निसर्गाचा प्रकोप होत असताना कांद्याचे दर सुद्धा प्रति क्विंटल 100 ते 1200 रुपये एवढाच आहे.त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती प्रति एकर खर्च 70 हजर रुपये तर उत्पन्न मात्र सरासरी 30 ते 35 हजार रुपये एवढेच असताना आता भिजलेल्या कांद्याचे नुकसानीची भर त्यात पडली असल्याने या आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेर कसे पडायचे ही चिंता सतावते आहे.आज शेतकरी कांदा पिकवतोय पण त्याच्या हातात काहीच उरत नाही..जमिनीत घाम गाळून, कर्ज काढून, दिवस-रात्र मेहनत करून उभं केलेलं पीक बाजारात नेताच मातीमोल होतंय. उत्पादन खर्च 20 रुपये ते 25 रुपये प्रती किलो आणि भाव मिळतो 3 ते 12 रुपये किलो यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुरता कोसळलेला दिसतोय. ज्याचा कष्टाच्या जीवावर जग चालतो तोच शेतकरी आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतोय.यातून मार्ग कसा निघणार या यक्ष प्रश्न सध्या भेडसावत आहे..बियाणे लावून कांद्याची रोपे तयार करायचे दिड महिना बियाणे, औषधफवारणी, पाणी याचा खर्च तसेच मशागत करून कांदा लावणी, त्याचे पाच वेळा औषध फवारणी, तीन वेळा खुरपणी, त्याला लागेल तसे पाणी देणे, त्याला खताचे दोन मात्रा, कांदा कापणीची मजुरी, बारदाना आणि बाजारात नेईपर्यंत वाहतूक खर्च याचा सर्व खर्च एकरी सत्तर हजार रुपये येत आहे. उत्पन्न मात्र फक्त एकरी तीस हजार मिळत आहे. शेतकरी बांधव कर्ज काढून हे सर्व करतात त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ कसा बसणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे..प्रतिक्रियाअतिवृष्टीने उडीद सोयाबीन गेले त्यातून ही निघालेल्या पिकाला भाव नाही कांद्याला ही या वर्षी सरकारच्या शेतिविषयक असंवेदनशील तसेच अयोग्य निर्यात धोरणअभावी उत्पादनखर्च निघत नाही. आता त्यातच अवकाळी गारपीट यामुळे हे वर्ष शेतकऱ्यासाठी अत्यंत वाईट आहे. खतांच्या वाढलेल्या किमती शेतमजुरी यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे.- सैपन शेख, कांदा उत्पादक शेतकरी, चुंगी.