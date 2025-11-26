सोलापूर

Barshi Crime: 'बार्शीत बसस्थानकातून तीन लाखांचे दागिने लंपास'; शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Barshi bus stand crime: बार्शी शहरातील बसस्थानक परिसरात घडलेल्या चोरीच्या मोठ्या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. एका प्रवाशाचे तब्बल तीन लाख रुपये किमतीचे दागिने बसस्थानकातून लंपास झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
Barshi Crime

Barshi Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी: शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात महिला बसमध्ये चढत असताना चोरट्याने पर्समधील सोन्याचे दागिने ठेवलेल्या दोन लहान पर्ससह रोख दीड हजार रुपये लंपास केले असून, तीन लाखांची चोरी केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
barshi
police case
district
Jewellery
Theft
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com