Barshi Crime: 'बार्शीत बसस्थानकातून तीन लाखांचे दागिने लंपास'; शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

बार्शी: शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात महिला बसमध्ये चढत असताना चोरट्याने पर्समधील सोन्याचे दागिने ठेवलेल्या दोन लहान पर्ससह रोख दीड हजार रुपये लंपास केले असून, तीन लाखांची चोरी केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..आश्विनी कपील हिंगमिरे (वय ४२, रा. लक्ष्मीनगर) यांनी अज्ञात चोरट्याविरोधात फिर्याद दाखल केली ही घटना मंगळवारी (ता.२५) दुपारी सव्वाचार वाजता घडली. मी आणि आई शशिकला शेटे दोघी मामाच्या गावी कळंब येथे जाण्यासाठी बसस्थानकावर आलो होतो. कळंबला जाण्यासाठी बस लागल्याने मी व आई बसमध्ये बसलो. बसमध्ये बसल्यानंतर आईची पर्स पाहिली असता, पर्स उघडी दिसल्याने तपासून पाहिली. .पर्समध्ये छोटे पाकीट ठेवले होते, त्यामध्ये सोन्याचे तीन तोळ्याचे गंठन, एक ग्रॅमची ठुशी होती. दोन्ही पाकिट पर्समध्ये मिळून आले नाहीत. रोख दीड हजार रुपये होते ते चोरट्याने लंपास केले. बसस्थानक गेटला थांबवून बस तपासणी केली असता, सोन्याचे दागिने मिळून आले नाहीत. तेव्हा माझी खात्री झाली की, बसमध्ये चढत असताना सोन्याचे दागिने व पैसे कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले आहेत.