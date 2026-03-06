Jyoti Waghmare : राज्यसभेवर जाणाऱ्या ज्योती वाघमारे ठरल्या सोलापूर जिल्ह्यातील तिसऱ्या नेत्या; यापूर्वी कोणाला मिळाली होती संधी? एकनाथ शिंदेंचा 'मास्टरस्ट्रोक' चर्चेत!

सोलापूर : राज्यसभेच्या सात जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मास्टर स्ट्रोक’ खेळत आंबेडकरी चळवळीतून पुढे आलेल्या सोलापूरच्या प्रा. ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी (Jyoti Waghmare Rajya Sabha nomination) जाहीर केली. .सर्वसामान्य घरातून आलेल्या वाघमारेंना संधी देत शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पावलावर पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे. ज्योती वाघमारे यांच्या रूपाने सोलापुरातील तिसऱ्या नेत्याला राज्यसभेत जाण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे वाघमारेंना दिग्गजांच्या पंक्तीत स्थान मिळाले आहे..राज्यसभेच्या सात जागांसाठी भाजपकडून बुधवारी (ता. ४) चार नावे जाहीर करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पार्थ पवार यांना संधी दिली, तर महाविकास आघाडीकडून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाव निश्चित करण्यात आले आहे. शिवसेनेकडून माजी खासदार राहुल शेवाळे आणि राज्य प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांची नावे चर्चेत होती. मात्र, शिंदे यांनी सर्वसामान्य घरातून पुढे आलेल्या वाघमारेंना संधी देण्याचा निर्णय घेतला. सात जागांसाठी सातच उमेदवारांनी अर्ज भरल्यामुळे ही निवड बिनविरोधचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Jyoti Waghmare Story : आंबेडकरी चळवळ ते राज्यसभा खासदार! विडी कामगार मातेची सुकन्या कशी बनली राजकारणातील 'फायरब्रँड' नेत्या? वाचा डॉ. ज्योती वाघमारे यांची कहाणी.ज्योती वाघमारे यांच्या रूपाने सोलापुरातील तिसऱ्या नेत्याला राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. यापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील दोन दिग्गज नेत्यांनी राज्यसभेत प्रतिनिधित्व केले आहे. यामध्ये माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून काम केले आहे..Jyoti Waghmare Success Story : आमची ज्योती आता खासदार होणार! प्रा. ज्योती वाघमारे यांच्या आई-वडिलांनी दाटलेल्या कंठाने व्यक्त केल्या भावना .सुशीलकुमार शिंदे हे काँग्रेसकडून १९९२ ते १९९८ या काळात पहिल्यांदा राज्यसभेवर गेले होते. त्यानंतर २००६ मध्ये शिंदे हे दुसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवडून गेले होते. या दोन्ही वेळा ते महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. दरम्यान, शिंदे यांच्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील मोहिते-पाटील घराण्यातील तरुण चेहरा रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून राज्यसभेवर काम करण्याची संधी देण्यात आली होती..राज्यसभा सदस्य असलेल्या सुप्रिया सुळे या २००९ मध्ये बारामती मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोहिते-पाटील यांना संधी देण्यात आली होती. आता आक्रमक चेहरा असलेल्या ज्योती वाघमारे यांच्या रूपाने सोलापुरातील तिसऱ्या नेत्याला राज्यसभेची संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.