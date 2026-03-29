Shikhar Shingnapur Yatra: मुंगी घाटातून उद्या मानाच्या कावडी महादेवाला जाणार; शिखर शिंगणापूरच्या चैत्री यात्रेचा उत्साह शिगेला, कडक बंदोबस्त तैनात!

नातेपुते : छत्रपती शिवाजीराजे यांचे आराध्य दैवत असलेल्या शिखर शिंगणापूर येथील शंभू महादेवांच्या चैत्र यात्रेला पाडव्यापासून प्रारंभ झाला आहे. मुंगी घाटातून सोमवारी (ता. ३०) मानाच्या कावडी महादेवाला जाणार आहेत..पंचमीला हळदीचा कार्यक्रम, तर अष्टमीला लग्न समारंभ उत्साहात साजरा करण्यात आला. रविवारी (ता. २९) एकादशी व्रत असून, द्वादशी सोमवार (ता. ३०) हा यात्रेचा मुख्य दिवस आहे. या दिवशी शंभू महादेवांना जलाभिषेक करण्यात येतो..सासवड व पंचक्रोशीतील मानाच्या कावडी सोलापूर जिल्ह्यातील कोथळे गावाजवळील मुंगी घाटातून शिखर शिंगणापूरकडे जात असतात. हा भक्ती व शक्तीचा सोहळा पाहण्यासाठी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत हजारो भाविक मुंगी घाटात गर्दी करतात. सासवड येथील 'तेल्या भुत्याची' मानाची कावड ही कोणतीही यांत्रिक मदत न घेता केवळ मानवी साखळीच्या साहाय्याने वर नेली जाते, हे या यात्रेचे विशेष आकर्षण मानले जाते..शिखर शिंगणापूर यात्रेनिमित्त मुंगी घाट परिसरातील बंदोबस्ताची जबाबदारी सोलापूर जिल्हा पोलिसांकडे आहे. शुक्रवारी (ता. २७) अकलूजचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी संतोष वाळके यांनी मुंगी घाट परिसराला भेट देऊन बंदोबस्ताचा आढावा घेतला. यात्रेदरम्यान भाविकांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. यावेळी सहायक पोलिस निरीक्षक विशाल वायकर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते..असा राहील पोलिस बंदोबस्तपोलिस अधिकारी - ६पोलिस अंमलदार - ८२होमगार्ड - ३०पोलिस मुख्यालयाकडीलआरसीपी पथक - १.