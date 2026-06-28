Akkalkot Karhunnavi: कारहुण्णवी सणाची लगबग! अक्कलकोटच्या बाजारपेठा सजल्या; बैलांच्या सजावटीच्या साहित्याला वाढती मागणी

अक्कलकोट : अक्कलकोट तालुक्यात शेतकरी आणि बैलांच्या व इतर जनावरे पूजनाचा महत्वाचा सण म्हणजे कारहुण्णवीचा सण होय.येत्या मंगळवार ता. 14 जुन रोजी तालुक्यात सर्वत्र हा सण मोठ्या उत्साहात विविध उपक्रमाने आणि गावागावात मिरवणुकीने साजरा केला जाणार आहे.यासाठी पूर्वतयारी म्हणून अक्कलकोट येथे व ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावातील बाजारात पूर्ण तयारीनीशी बाजारपेठ या साहित्याने सजली आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.आकर्षक रंगीबेरंगी साहित्य विक्रीस व्यापारी ठेवले आहेत.त्याच्या खरेदीसाठी हळूहळू ग्राहक त्या साहित्य विक्रीच्या अक्कलकोट येथील मेन रोडवर दहा ते बारा दुकानदाराकडे वळताना दिसत आहेत.शेतकरी वर्गाच्या खरेदीसाठीच्याने गर्दीने येत्या आठवड्यात पूर्ण तालुक्यातील बाजारपेठ फुलून जाणार आहे..पूर्ण तालुक्यातील शेतकरी सुकी रस्सी, गोप, रेशीम, टायर सोल, साप्ती, हणपट, ताईत, घंटी, मगडा, कमरी, कुरणी आणि हार आदी व इतर साहित्य खरेदीसाठी प्रचंड गर्दी येत्या काळात होणार आहे.शेतकरी बांधव वस्तीवरील सर्व पशुधनास सणादिवशी अंघोळ घालणे, सर्व साहित्याने सजविणे, त्यांची नेवेद्य धरून पूजा करणे आणि सायंकाळी गावातील मुख्य रस्त्यावर मिरवणूक काढणे आदी विधी केले जातात .अक्कलकोट तालुक्यात बैल पोळा ऐवजी हाच मुख्य सण याठिकाणी साजरा करण्याची परंपरा आहे..कारहुण्णवी साठी बाजारात उपलब्ध साहित्य व त्यांचे दर खालीलप्रमांणेघंटीमाळ 1850 ते 2200 रुपये प्रती संच,मटाटी 100 ते 600 रुपये जोडी,चाबूक 150 रुपये एक ,बसवेश्वर हणपट 350 रुपये, कमरी पट्टा 60 रुपये,म्होरकी सामान सजावट 50 ते 200 रुपये,दोरी 120 ते 250 रुपये किलो,नाथी 20 ते 80 रुपये नग, गोंडे 100 रुपये 4 नग,पितळ साखळी 1600 रुपये किलो,पैंजण 240 रुपये 4 नग,शिंगोरी 850 रुपये 4 नग,वेगवेगळे घंटी 1200 रुपये किलो..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कारहुण्णवीच्या सर्व साहीत्याचे दर हे मागील वर्षीपेक्षा वस्तुनुसार 20 ते 25 टक्के वाढलेले आहेत.पाऊस नाही, सर्व शेती सोलार साठी देणे,शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी, खरीप पेरण्या झाले नाही आणि त्यातच बाजारात आता दरवाढ झालेली आहे.त्यामुळे आज शनिवार पर्यंत फक्त दरवर्षी पेक्षा 30 ते 35 टक्के व्यवसाय झालेला आहे.आज शनिवारी थोडा पाऊस होतो आहे आणि आणखी उद्याचा एक दिवस प्रतिसाद कसा मिळतो हे बघावे लागेल.शिवराज बिराजदार, व्यापारी अक्कलकोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.