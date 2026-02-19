प्रेरणामंत्र अन् शिवपूजनानेच सात वर्षांपासून होते दिवसाची सुरुवात; करकंबच्या राजू अनवतेची अनोखी शिवसाधना, वर्षभर मोफत शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे धडे!

-सूर्यकांत बनकरकरकंब: ध्येयमंत्र, शिवमंत्र आणि शिवाजी महाराजांच्या पूजनाने दिवस सुरू होतो. सायंकाळ मर्दानी खेळांचा सराव. करकंब येथील राजू अनवते हा ध्येयवेडा तरुण गेल्या सात वर्षांपासून इतिहासप्रेरित साधना करत आहे. घरची हलाखीची परिस्थिती असूनही पुढील पिढीला शिवचरित्र समजावे, यासाठी त्यांनी ‘युगंधर गुरुकुल’च्या माध्यमातून दररोज सुमारे ५० ते ६० जणांना मोफत प्रशिक्षण सुरू ठेवले आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात आणि कर्नाटक येथून त्यांनी शिवकालीन पन्नासहून अधिक प्रकारची आणि साडेतीनशेहून अधिक शस्त्रास्त्रे, नाणी व वस्तू जमा केल्या. शिक्षण नववीपर्यंतच झाले असले तरी शिवप्रेमातून त्यांनी यासाठी वीस लाखांहून अधिक खर्च केला आहे..ऐतिहासिक दस्तऐवजमोडी, फारसी व उर्दू भाषेतील पत्रे, भाकरे शास्त्री यांनी लिहिलेले संभाजी महाराजांचे २१ कोटी दानपत्र, पुणे-चिंचवड येथील शिवाजी महाराजांचा कौलनामा, औरंगजेबाचे मुख्य नाणे, रायगड येथून चालू केलेले शिवराई नाणे जमा केली आहेत..‘युगंधर गुरुकुल’ची वाटचालकरकंब येथे वीस वर्षांच्या कराराने अर्धा एकर जागा भाड्याने घेऊन सुरू केलेल्या या केंद्रात दररोज सायंकाळी सहा ते साडेआठ प्रशिक्षण दिले जाते. लाठी-काठी, दांडपट्टा, तलवारबाजी यांसह योग, प्राणायाम, शुद्धीक्रिया, जिम्नॅस्टिक आदी प्रकार शिकवले जातात. पहाटे उपचारात्मक योग कार्यशाळाही घेतली जाते..आजची तरुण पिढी इतिहासाविषयी उदासीन दिसतेय. यासाठी खारीचा वाटा म्हणून ही परंपरा पुढे चालू ठेवण्यासाठी वर्षभर मोफत प्रशिक्षण देत असतो. याशिवाय उन्हाळी शिबिर व विविध ठिकाणी शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन भरवून प्रचार आणि प्रसार करण्याचा प्रयत्न करतो. यावर्षीच्या उन्हाळी शिबिरासाठी महाराष्ट्राबरोबरच गोवा व मध्यप्रदेश येथीलही युवकांनी नोंदणी केली आहे, याचा आनंद आहे.- राजू अनवते, शिवसस्त्रांचे प्रशिक्षक, करकंब.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...शिवकालीन शस्त्रास्त्रे अन् वस्तूतलवार, वाघनखे, बिचवा, कट्यार, खंजीर, विजयनगर साम्राज्यातील तलवारी, सैनिकी तलवार, कोरा तलवार, नेपाळी शस्त्र, जांबिया, कुलपाचे विविध प्रकार, शिकारीचे भाले, अडकित्ताचे विविध प्रकार, गुप्ती, धनुष्यबाणाचे विविध प्रकार, नागिन तलवार, जमदाड तलवार, अंकुश, गुर्ज (गदेचा एक प्रकार), राजपूत तलवार, ब्रिटिश कालीन बंदुका, भाल्याचे सर्व प्रकार, गोफण, बाणा, भारतीय मापन पद्धती (चिपटे मापटे, कोळवे, निळवे, आदी), खंजीर, लेझीम, शिरस्त्राण, चिलखत, तोफ गोळे, आदी साडेतीनशेहून अधिक प्रकारच्या वस्तू व शस्त्रे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.