सोलापूर

Solapur kerosene: तीन लाख कुटुंबांना रॉकेल; ३० हजारांकडेच स्टोव्ह, साेलापूर जिल्ह्यासाठी केरोसिनचा कोटा ठरला, आता लक्ष प्रत्यक्ष वाटपाकडे!

stove shortage affecting kerosene usage rural India: युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईत सोलापूर जिल्ह्यासाठी १ लाख ४४ हजार लिटर केरोसिनचा कोटा; तीन लाख रेशनकार्डधारकांना तीन लिटरप्रमाणे वाटप, पण फक्त ३० हजारांकडेच स्टोव्ह असल्याने वापरावर प्रश्नचिन्ह
Fuel Gap in Solapur: 3 Lakh Families Eligible, Only 30,000 Equipped with Stoves

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : युद्धामुळे गॅस टंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. गॅस टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने केरोसिन पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात ज्यांना रॉकेल दिले जाणार आहे असे तीन लाख कुटुंब रेशनकार्डधारक असून त्यापैकी केवळ ३० हजार म्हणजे १० टक्के कुटुंबांकडेच स्टोव्ह असल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
distribution
district
Solapur

