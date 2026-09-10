सोलापूर

Success Story: जिद्द अन् प्राण्यांवरील प्रेमाची कमाल! टेम्पो चालवला, खिलार वळू जपला; ‘सोन्या’ने बदलले गणपत खपालेंचे नशीब, आज झाले करोडपती

Sonya Khillar Bull Turns Pandharpur Tempo Driver Into Crorepati: टेम्पो चालक ते करोडपती; खिलार वळू ‘सोन्या’च्या संगोपनातून गणपत खपाले कुटुंबाचा आर्थिक उत्कर्ष, कोटींच्या आलिशान बंगल्याचे स्वप्न साकार
Success Story: जिद्द अन् प्राण्यांवरील प्रेमाची कमाल! टेम्पो चालवला, खिलार वळू जपला; ‘सोन्या’ने बदलले गणपत खपालेंचे नशीब, आज झाले करोडपती
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-भारत नागणे

पंढरपूर : जिद्द आणि प्राण्यांवर असलेल्या प्रेमातून माणसाचे नशीब कसे बदलू शकते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे पंढरपूर तालुक्यातील रोपळे गावचे गणपत खपाले. कधी काळी टेम्पो चालवून उदरनिर्वाह करणारे खपाले आज ‘सोन्या’ नावाच्या जातिवंत खिलार वळूमुळे करोडपती झाले आहेत. या व्यवसायामुळे खपाले कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनले आहे. गावात तब्बल एक कोटी रुपये खर्च करून आलिशान बंगल्याचे बांधकामही सुरू केले आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
animal
district
Success story
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com