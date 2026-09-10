Success Story: जिद्द अन् प्राण्यांवरील प्रेमाची कमाल! टेम्पो चालवला, खिलार वळू जपला; ‘सोन्या’ने बदलले गणपत खपालेंचे नशीब, आज झाले करोडपती

-भारत नागणेपंढरपूर : जिद्द आणि प्राण्यांवर असलेल्या प्रेमातून माणसाचे नशीब कसे बदलू शकते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे पंढरपूर तालुक्यातील रोपळे गावचे गणपत खपाले. कधी काळी टेम्पो चालवून उदरनिर्वाह करणारे खपाले आज ‘सोन्या’ नावाच्या जातिवंत खिलार वळूमुळे करोडपती झाले आहेत. या व्यवसायामुळे खपाले कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनले आहे. गावात तब्बल एक कोटी रुपये खर्च करून आलिशान बंगल्याचे बांधकामही सुरू केले आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गणपत खपाले हे टेम्पो चालक म्हणून काम करत असताना देशी खिलार गाई भरवण्यासाठी (पैदाशीसाठी) घेऊन जाण्याचे काम करत होते. याच व्यवसायातून त्यांना खिलार बैलांची आवड निर्माण झाली. त्यांनी एका व्यापाऱ्याकडून एक छोटे जातिवंत खिलार खोंड विकत घेतले आणि त्याला जीवापाड जपले. त्याच खोंडाचा पुढे ‘सोन्या’ नावाचा देखणा वळू झाला. सोन्याने आजपर्यंत महाराष्ट्रभर झालेल्या विविध सौंदर्य स्पर्धांमध्ये तब्बल ११ वेळा चॅम्पियनशिप मिळवली आहे. .या बक्षिसांमधून खपाले यांना लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. शिवाय सोन्याकडून ते गाईंना वळू भरवण्याचे (ब्रिडिंग) कामही करतात. यातूनही त्यांना दरमहा चांगले उत्पन्न मिळते. सोन्याच्या पैदाशीपासून तयार झालेले अनेक वळू आज नामांकित बैलगाडा शर्यतींमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत आहेत. खपाले यांना या वाटचालीत ‘सोन्या’बरोबरच ‘साहेबराव’ नावाच्या आणखी एका वळूनेही मोठी साथ दिली आहे. सध्या त्यांच्या गोठ्यात १० ते ११ देशी जातिवंत खोंड आहेत..चार वर्षांपूर्वी देशी खिलार खोंड विकत घेतले. त्याचे चांगले संगोपन केले. त्याच सोन्या वळूपासून माझ्या कुटुंबाचा उत्कर्ष झाला. अलीकडेच सोन्याला दहा लाख रुपयांची मागणी आली होती; परंतु मी सोन्याला न विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.- गणपत खपाले, गोपालक, रोपळेॉ.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सोन्याचा खास खुराक आणि वैशिष्ट्येसोन्याला दररोज दोन वेळा विशेष खुराक दिला जातो. यामध्ये एक लिटर दूध, १० अंडी, शेंगदाणा पेंड, तीन किलो उडीद आणि हिरवा चारा यांचा समावेश असतो.सहा वर्षे वय असलेल्या सोन्याचे वजन सुमारे ८०० ते ९०० किलो आहे. गणपतीसारखे काळेभोर डोळे, टोकदार काळी शिंगे, काळ्या नाकपुड्या आणि शेपटीचा काळा गोंडा ही त्याची जातिवंत खिलाराची खास वैशिष्ट्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.