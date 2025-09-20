Mangalwedha Heavy Rain : मंगळवेढ्यात खरीप पिके पाण्यात; नुकसान भरपाईबाबत संभ्रमावस्था

मंगळवेढा - संततदार पावसात बरोबर दमदार पावसाच्या हजेरीमुळे तालुक्यातील खरीप व फळबागाच्या फळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महसूल प्रशासनाने पंचनामाचे आदेश दिले असले तरी नव्याने नव्याने मंजूर झालेल्या पाटकळ मंडलमधील नुकसान बाधित शेतकऱ्यांना कोणता निकषानुसार भरपाई मिळणार याबाबत शेतकऱ्याकडून विचारणा होत आहे..तालुक्यामध्ये मरवडे, भोसे, हुलजंती, आंधळगाव, मारापूर, मंगळवेढा, बोराळे हे सात मंडल कार्यरत होते मात्र पाच वर्षांपूर्वी पाटकळ हे नव्याने महसूल मंडळ कार्यान्वित करण्यात आले. या गावांमध्ये पाटखळ, खुपसंगी, डोंगरगाव, खोमनाळ, फटेवाडी, भालेवाडी, डोंगरगाव, या गावाचा समावेश केला..यापूर्वी ही गावे आंधळगाव, मंगळवेढा, आणि बोराळे मंडळमध्ये होती. मात्र नव्याने तयार झालेल्या मंडलमध्ये शासनाने पाच वर्षापासून पर्जन्यमापक यंत्र बसवले नाही. त्यामुळे या मंडलमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ मंडलच्या निकषानुसार भरपाई मिळणार. हे निश्चित असले तरी सध्या तालुक्यातील हुलजंती आंधळगाव भोसे तीन मंडल मध्ये 65 मिनी मीटर पेक्षा अधिक पावसाची नोंद आहे..शासनाच्या आदेशानुसार 65 मिळणार मि.मि. पेक्षा अधिक पाऊस हा नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरला जातो मात्र इतर मंडलबाबत शासनाचे कोणते धोरण आहे. याबाबत मात्र स्पष्टीकरण उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले.खरीप पिकाबरोबर डाळिंब पिकाला फुल गळतीचा सामना करावा लागला आहे. परंतु फळ पिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबतची संभ्रमावस्था असल्याचे डाळिंब उत्पादक शेतकरी गिरीश पाटील यांनी सांगितले सध्या नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून खा. शिंदे यांनी मुखमंत्र्याला भेटून निवेदन दिले..मंगळवेढ्यातील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी थेट शेती पिकात उभा राहून आंदोलन केले. तर सत्ताधारी भाजपानी पंचनामे सुरू करण्यात यावेत अशा मागणीची निवेदन तहसीलदारांना दिले. आ. समाधान आवताडे यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्वीय सहायक रावसाहेब व प्रशांत घोंगडे यांचे मोबाईल क्रमांक शेतकऱ्यांना संपर्कासाठी उपलब्ध करून दिले.मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पक्षाच्या वतीने अद्याप कोणतीच भूमिका शेतकऱ्याच्या नुकसानीबाबत स्पष्ट केली नाही. ते सध्या शेतकऱ्यापासून दूर असल्यामुळे या पक्षाच्या नेत्याविषयी तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे..अशा परिस्थितीत येत्या काही दिवसांमध्ये तालुक्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेबरोबर जवळपास 30 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष करणाऱ्या पक्षाला या निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता सध्या या निमित्ताने व्यक्त होत आहे..आमच्या गावाचा समावेश असलेल्या पाठखळ मंडळामध्ये प्रजन्यमापक नसल्यामुळे आमच्या मूळ सज्जाप्रमाणे आम्हाला भरपाई किती मिळणार? का शासनाच्या जुन्या निकषाप्रमाणे मिळणार, सध्या आमची पिके पूर्णपणे पाण्यात आहेत. पिकासाठी केलेला लाखो रुपयाचा खर्च पावसाने मातीमोल केला आहे.- सचिन शिवशरण, माजी संचालक दामाजी कारखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.