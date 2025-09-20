सोलापूर

Mangalwedha Heavy Rain : मंगळवेढ्यात खरीप पिके पाण्यात; नुकसान भरपाईबाबत संभ्रमावस्था

संततदार पावसात बरोबर दमदार पावसाच्या हजेरीमुळे मंगळवेढा तालुक्यातील खरीप व फळबागाच्या फळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - संततदार पावसात बरोबर दमदार पावसाच्या हजेरीमुळे तालुक्यातील खरीप व फळबागाच्या फळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महसूल प्रशासनाने पंचनामाचे आदेश दिले असले तरी नव्याने नव्याने मंजूर झालेल्या पाटकळ मंडलमधील नुकसान बाधित शेतकऱ्यांना कोणता निकषानुसार भरपाई मिळणार याबाबत शेतकऱ्याकडून विचारणा होत आहे.

