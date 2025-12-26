Solapur News: किडनी रॅकेट प्रकरण! सुंचूने साेलापुरात खरेदी केल्यात मोक्याच्या ठिकाणी २५ एकर जागा, धक्कादायक माहिती आली समाेर..

सोलापूर : किडनी रॅकेटमधील एजंट रामकृष्ण सुंचू याने सोलापुरातील मोक्याच्या ठिकाणी तब्बल २५ एकर जागा खरेदी केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. सुंचू याच्या जवळच्या व्यक्तीने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या किडनी विक्री प्रकरणात सुंचू सध्या अटकेत आहे. धार्मिक कार्यक्रम, रोख देणग्या, व्हीआयपी जीवनशैली आणि संशयास्पद कागदपत्रांमुळे सोलापुरात सध्या तो चर्चेचा विषय बनला आहे. हैदराबाद येथे नोकरी- व्यवसायानिमित्त गेलेला सुंचू दहा वर्षांपूर्वी सोलापुरात आला. सुंचू आणि त्याच्या नातेवाइकांच्या नावे तो राहात असलेल्या प्रियदर्शनी नगरातील बंगल्यासह १५ ते २० प्लॉट/घरे (अंदाजे दोन कोटी रुपये), तसेच अय्यप्पा स्वामी मंदिराजवळ तीन एकर जागा (अंदाजे तीन कोटी रुपये) आहे. याशिवाय, जुने विडी घरकुल परिसरातील जय संतोषी माता गोशाळा ते आसाराम बापू मठ परिसरात त्याने २० एकर जमीन खरेदी केल्याची माहिती नव्याने पुढे आली आहे. या जमिनीची अंदाजे किंमत १५ कोटी रुपये आहे. जुने विडी घरकुल येथील एका प्रसिद्ध मंदिराचे अध्यक्ष असलेल्या इस्टेट एजंटामार्फत ही जमीन खरेदी करण्यात आल्याची माहिती मिळाली..प्रवचनाला ट्रस्टचे नाव देण्याची अटपुढील वर्षी सोलापुरात होणाऱ्या चागंटी कोटेश्वरराव महाराज यांच्या प्रवचनाचा सर्व खर्च उचलण्याची तयारी सुंचूने दर्शवली होती. मात्र, या प्रवचनाला ‘वैष्णवी देवी मंदिर ट्रस्ट’ हे नाव देण्याची अट त्याने घातल्याने, हे प्रवचन पारंपरिक आयोजकांमार्फतच होणार असल्याची माहिती मिळाली..प्रवचनासाठी २० लाखांचा ॲडव्हान्स२०१७ मध्ये रामकृष्णने देवकीनंदन ठाकूर यांचे प्रवचन सोलापुरात आयोजित केले होते. त्यासाठी ७५ लाख रुपये खर्च आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, रामकृष्ण सुंचू याने नोव्हेंबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध देवकीनंदन ठाकूर यांच्या प्रवचनाचे पुन्हा आयोजन केले आहे. त्यासाठी २० लाख रुपये देऊन प्रवचन बुक केल्याचे सांगण्यात आले..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....रोख देणग्यांचा पाऊसजुने विडी घरकुल येथील वैष्णवी देवी मंदिराचे बांधकाम, तमिळनाडूतील महाबलिपुरम येथून मूर्ती, पितळी धातूचे ध्वजस्तंभ, मूर्ती प्रतिष्ठापना व मिरवणूक हा सर्व जवळपास एक कोटीचा खर्च रामकृष्णनेच केल्याचे समजते. या प्रत्येक कामासाठी त्याने रोख पैसा खर्च केला आहे. तसेच, अशोक चौक येथील साईबाबा मंदिर परिसरातील यल्लमा देवी मंदिराची मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा, मिरवणूक आणि ५०० साड्यांच्या वाटपासाठी त्याने रोख सुमारे पाच लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.