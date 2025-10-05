सोलापूर

Kojagiri Pournima 2025: कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तुळजापूर मार्ग मंगळवारपर्यंत बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

Tuljapur Route Closure: कोजागिरी पौर्णिमेच्या कारणाने तुळजापूर मार्ग मंगळवार रात्रीपर्यंत बंद राहणार आहे. पोलिसांनी वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग दिले आहेत आणि विशेष बंदोबस्त तैनात केला आहे
सकाळ वृत्तसेवा
थोडक्यात:

  1. कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्ताने तुळजापूर मार्ग मंगळवार रात्री १२ वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे.

  2. शहर व ग्रामीण पोलिसांनी वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग दिले असून विशेष बंदोबस्त तैनात केला आहे.

  3. बंद असलेल्या मुख्य रस्त्यांवरून सर्व वाहनांना मनाई असून आवश्यक सेवा व रुग्णवाहिका सोडून पर्यायी मार्ग वापरावे लागतील.

Solapur

