Kojagiri Pournima 2025: कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तुळजापूर मार्ग मंगळवारपर्यंत बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

थोडक्यात:कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्ताने तुळजापूर मार्ग मंगळवार रात्री १२ वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे.शहर व ग्रामीण पोलिसांनी वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग दिले असून विशेष बंदोबस्त तैनात केला आहे.बंद असलेल्या मुख्य रस्त्यांवरून सर्व वाहनांना मनाई असून आवश्यक सेवा व रुग्णवाहिका सोडून पर्यायी मार्ग वापरावे लागतील..Solapur News: कोजागरी भाविकांमुळे होणारी गर्दी लक्षात घेता, वाहतुकीची कोडी टाळण्यासाठी शहर व ग्रामीण पोलिसांनी वाहतूक मार्गात बदल केले आहेत. शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्रीपासून हा बदल लागू झाला असून, सात ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत शहरासह सोलापूर-तुळजापूर व बाशी तुळजापूर या मार्गावर वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे..नवरात्रौत्सवनंतर कोजागिरी पौर्णिमेला महाराष्ट्रसह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगर भाविक पायी तुळजापूरला जातात, त्यामुळे व शहराला जोडणारे वेगवेगळे रस्त्यांसह तुळजापूर रस्त्यावर भाविकांची मोठी गर्दी असते. यंदा कोजागरी पौर्णिमा सोमवारी (ता. ६) आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीची कोडी, भाविकांची सुरक्षितता, अपघात घडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रप्त निर्माण होऊ नये, यासाठी शहर व ग्रामीण पोलिसांनी शनिवारी मध्यराज्ञेपासून वाहतूक मागांत बदल केले आहेत. वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत..Election Preparations 2025: पहिला गुलाल झेडपीचा की नगरपरिषदांचा? दिवाळीनंतर उमेदवारी अर्जाला सुरुवात होण्याची शक्यता.पोलिस, रुग्णवाहिका, अनिशामक वाहने, अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांसह एसटी गाडयांना काळून अन्य हलक्या व जड अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांना या रस्त्यांवरून ये-जा करण्यास मनाई केली आहे. तसेच या प्रतिबंधित मार्गावर बंदोबस्तासाठी पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे..वाहतुकीस मनाई केलेला शहरातील मार्गराष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५२ वरील सोलापूर शहरातील जुनातुळजापूर नाका ते तुळजापूर शहरपुणे महामार्गाकडून जाणाऱ्या वाहनांना पर्यायी मार्गछत्रपती संभाजी नगरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी : बाळे -बार्शी- येरमाळा मार्गे छत्रपती संभाजी नगरलातूरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी: बाळे - वेडशी-ढोकी - मुरुडमार्गे लातूरतुळजापूरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी: हैदराबाद महामार्गावरील मार्केट यार्डबोरामणी मंगरुळ पाटीमार्गे लातूर.Cough Syrup For Kids: लहान मुलांना कफ सिरप देताय? थांबा...ही महत्त्वाची माहिती नक्की वाचा.या रस्त्यांवर वाहनांना मनाईसोलापूर-तामलवाडी-तुळजापूरबार्शी-गौडगाव-ढोकरी-तुळजापूरसोलापूर, बार्शीतून तुळजापूर, धाराशिवसाठी पर्यायी मार्गसोलापूर-बोरामणी-इटकळ-मंगरूळ पाटी-तुळजापूरसोलापूर-वैराग-धाराशिवबार्शी-वैराग-धाराशिव-तुळजापूर.4 FAQs:1. कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तुळजापूर मार्ग कधी बंद राहणार आहे? (When will Tuljapur route be closed due to Kojagiri Pournima?)तुळजापूर मार्ग शनिवारी मध्यरात्रीपासून मंगळवार मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे.2. वाहतुकीसाठी कोणते पर्यायी मार्ग दिले आहेत? (What are the alternative routes for traffic?)छत्रपती संभाजी नगरकडे जाण्यासाठी बाळे-बार्शी-येरमाळा मार्ग, लातूरकडे बाळे-वेडशी-ढोकी-मुरुड मार्ग, तुळजापूरकडे हैदराबाद महामार्गावरील मार्केट यार्ड मार्ग.3. बंद रस्त्यांवर कोणत्या वाहनांना मनाई आहे? (Which vehicles are restricted on the closed routes?)सर्व हलके आणि जड वाहनांना मनाई असून, फक्त रुग्णवाहिका, अनिशामक वाहने आणि अत्यावश्यक सेवा वाहनांना परवानगी आहे.4. पोलिसांनी वाहतुकीसाठी काय बंदोबस्त केला आहे? (What arrangements have police made for traffic management?)शहर व ग्रामीण भागातील पोलिसांनी वाहतूक मार्गात बदल करून पर्यायी मार्ग तयार केले असून, विशेष बंदोबस्त तैनात केला आहे.