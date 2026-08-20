Kolya Mahadev Temple: हेमाडपंथी स्थापत्याचा अद्भुत नमुना! कोळ्याच्या महादेव मंदिराची नंदीवरील शिवपिंड ठरली श्रद्धेचे केंद्र

कोळा: नंदीच्या पाठीवर बसवलेली शिवपिंडी ही अत्यंत दुर्मिळ रचना असलेली वैशिष्ट्यपूर्ण शिवपिंड असलेले इतिहासप्रसिद्ध कोळा येथील प्राचीन हेमाडपंथी महादेव मंदिर सध्या श्रावणानिमित्त भाविकांचे श्रद्धास्थान ठरले आहे. अद्भुत स्थापत्यशैली अन् मंदिराच्या बाह्य भिंतींवरील वैशिष्ट्यपूर्ण कामशिल्पांमुळे ‘सोलापूर जिल्ह्याचे खजुराहो’ अशी या मंदिराची ओळख आहे. श्रावणातील प्रत्येक सोमवारी शिवपिंडीच्या दर्शनासाठी परिसरातील भाविकांची गर्दी होते..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.चालुक्य-यादवकालीन स्थापत्याचा ठेवा१३ व्या शतकातील चालुक्य अन् यादवकालीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून या मंदिराकडे पाहिले जाते. अखंड पाषाणात घडवलेले नक्षीदार स्तंभ, भव्य नंदी अन् बाह्य भिंतींवर कोरलेली कामशिल्पे मंदिराच्या प्राचीन वैभवाची साक्ष देतात. काळ्या पाषाणातील मूळ वास्तूवर उभारलेले आकर्षक अन् रंगीबेरंगी कलाकुसरीचे नवे शिखर मंदिराच्या सौंदर्यात भर घालते..मंदिर परिसरात ऐतिहासिक ठेवामंदिराच्या काळ्या पाषाणाच्या बाह्य भिंतींवर विविध नक्षीकाम अन् ऐतिहासिक कोरीव कामशिल्पे पाहायला मिळतात. परिसरात प्राचीन वीरगळ, शिलालेख अन् शिवपूजा दर्शविणारे कोरीव दगड जतन केलेले आहेत. मंदिराच्या प्रांगणात काळ्या दगडातील उंच, प्राचीन अष्टकोनी पाषाणी दीपस्तंभही आहे..नंदीच्या पाठीवरील शिवपिंडीया मंदिराचे सर्वांत मोठे आध्यात्मिक वैशिष्ट्य म्हणजे नंदीच्या पाठीवर बसवलेली शिवपिंडी. अशी वैशिष्ट्यपूर्ण रचना संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही क्वचितच पाहायला मिळते. त्यामुळे श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारी या पिंडीच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक कोळा येथे दाखल होतात..श्रावणी सोमवारी धार्मिक कार्यक्रमश्रावण महिन्याचे औचित्य साधून मंदिरात दररोज पहाटे महापूजा, रुद्राभिषेक, शिवलीलामृत पारायण अन् सायंकाळी महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ऐतिहासिक वास्तू अन् धार्मिक परंपरेचा संगम असलेल्या या मंदिराला श्रावणात विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त होते..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.कसे जाल...सोलापूरकडून : सोलापूर–सांगोला–जुनोनी–कोळा : ११५ किमी.सांगलीकडून : सांगली–जुनोनी–कोळा : ७५ कि.मी.आटपाडीकडून : आटपाडी–शेटफळ–कोळा : २५ कि.मी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.