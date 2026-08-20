सोलापूर

Kolya Mahadev Temple: हेमाडपंथी स्थापत्याचा अद्भुत नमुना! कोळ्याच्या महादेव मंदिराची नंदीवरील शिवपिंड ठरली श्रद्धेचे केंद्र

Kolya Mahadev Temple and Its Rare Nandi Shivling: नंदीच्या पाठीवरील दुर्मिळ शिवपिंडी, हेमाडपंथी स्थापत्य, कामशिल्पांनी सजलेले ‘सोलापूरचे खजुराहो’ श्रावणात भाविकांचे प्रमुख श्रद्धास्थान
Kolya Mahadev Temple Famous for Nandi Shivling Becomes a Spiritual Attraction With Its Unique Hemadpanthi Architecture

Kolya Mahadev Temple Famous for Nandi Shivling Becomes a Spiritual Attraction With Its Unique Hemadpanthi Architecture

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोळा: नंदीच्या पाठीवर बसवलेली शिवपिंडी ही अत्यंत दुर्मिळ रचना असलेली वैशिष्ट्यपूर्ण शिवपिंड असलेले इतिहासप्रसिद्ध कोळा येथील प्राचीन हेमाडपंथी महादेव मंदिर सध्या श्रावणानिमित्त भाविकांचे श्रद्धास्थान ठरले आहे. अद्भुत स्थापत्यशैली अन् मंदिराच्या बाह्य भिंतींवरील वैशिष्ट्यपूर्ण कामशिल्पांमुळे ‘सोलापूर जिल्ह्याचे खजुराहो’ अशी या मंदिराची ओळख आहे. श्रावणातील प्रत्येक सोमवारी शिवपिंडीच्या दर्शनासाठी परिसरातील भाविकांची गर्दी होते.

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