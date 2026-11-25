सोलापूर : मोहोळ पंचायत समितीच्या सदस्या कोमल रामचंद्र डोके यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निकाल सोलापूरच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिला आहे. दक्षता पथकाच्या चौकशीत कोमल डोके यांच्याकडील कागदपत्रांच्या आधारे कुरनुर (ता. अक्कलकोट) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील त्यांचा व त्यांचे वडील, आजोबा यांच्या नोंदी शोधल्या. मात्र, त्याठिकाणी त्या क्रमांकाचे दाखले दुसऱ्यांच नावे असल्याचे उघड झाले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.निवडणुकीवेळी कोमल डोके यांनी दिलेला जातीचा दाखला बनावट असल्याची तक्रार २ मार्च २०२६ रोजी मिलिंद मुळे यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे केली होती. त्यानंतर कैलास आयवळे, मारूती जाधव, गोपाळ शेळके यांनीही यासंदर्भात तक्रारी केल्या. याअनुषंगाने दक्षता पथकाने चौकशी केली. .त्यानंतर २२ ऑक्टोबर, ५ व १९ नोव्हेंबरला जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात सुनावणी झाली. त्यानंतरही डोकेंनी १९ नोव्हेंबरला अर्ज देऊन फेरचौकशीची मागणी केली. मात्र, कोणताही नवीन पुरावा न दिल्याने समितीने मागणी फेटाळली. आता समितीने प्रांताधिकाऱ्यांना डोके यांच्याकडील बनावट प्रमाणपत्र जप्त करून त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी आणि त्याचा अहवाल तात्काळ समितीला सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.दक्षता पथकाचे निरीक्षण अन्...- डोके यांच्याकडील ज्या क्रमांकाचा (४२५४५२४८९४८) जातीचा दाखला आहे, तो प्रकाश शिवशरण दोडमणी यांच्या नावे दिलेला उत्पन्न दाखला असल्याचे प्रांताधिकाऱ्यांनी कळविले.- डोके यांनी स्वत:चा, वडिल रामचंद्र भारत डोके व आजोबा भारत कृष्णा डोके यांचे कुरनुर (ता. अक्कलकोट) येथील जिल्हा परिषद शाळेचे दाखले दिले होते. त्यानुसार त्या शाळेतील रजिस्टरची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी अनुक्रमे कोमल यांच्याकडील शाळेच्या दाखल्यावरील क्रमांकावर आकांक्षा धनराज गीरी यांचे, तर वडिलांच्या दाखल्यावरील क्रमांकावर रमेश चंद्र इंडे यांचीच नावे आढळली. आजोबांच्याही शाळेच्या दाखल्याचीही चौकशी केली. जुन्या जिर्ण झालेल्या रजिस्टरची पाने अर्धवट फाटली होती, प्रत्येक पान बारकाईने पाहिले., त्यावेळी त्यात कोठेही आजोबा भारत डोके यांची नोंद नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.