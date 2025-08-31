सोलापूर

Krushi Samruddhi Yojana: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कृषी समृद्धी योजनेतून सोलापूर जिल्ह्याला मिळणार १६ कोटींचा निधी

Krushi Samruddhi Yojana: राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येणार आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थोडक्यात:

कृषी समृद्धी योजनेतून सोलापूर जिल्ह्याला १६.१५ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

ही योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर असून, डीबीटीद्वारे राबवली जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश उत्पादन खर्च कमी करून शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे.

Solapur

