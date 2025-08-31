Krushi Samruddhi Yojana: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कृषी समृद्धी योजनेतून सोलापूर जिल्ह्याला मिळणार १६ कोटींचा निधी

थोडक्यात:कृषी समृद्धी योजनेतून सोलापूर जिल्ह्याला १६.१५ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे.ही योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर असून, डीबीटीद्वारे राबवली जाणार आहे.योजनेचा उद्देश उत्पादन खर्च कमी करून शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे..Solapur: राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत सुधारणा करीत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सुधारित पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. .त्या खर्चाच्या बचतीतून उपलब्ध होणारे पाच हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी देण्यात येणार असून त्यातून सोलापूर जिल्ह्याला १६.१५ कोटींचा निधी मिळणार आहे.नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर ही डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजना राबविण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. त्या समितीने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे परीक्षण करून कृषी विकास, उत्पादकता, कृषी क्षेत्रातील समस्या, विविध योजनांतील जिल्हानिहाय निधी वापर याबाबतच्या दस्तऐवजांचे परीक्षण, कृषी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध विविध केंद्र व राज्याच्या निधीचा अभ्यास व कृषी क्षेत्रातील हवामान लवचिकतेचे पैलू तपासून सरकारला अहवाल दिला..Healthy Drinks For Cancer: माचा टीसह 2 ड्रिंक्सनी कर्करोगाचा धोका कमी होतो? संशोधनात दावा; वाचा सविस्तर माहिती.त्यानंतर हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हवामान - अनुकूल, बाजार केंद्रित, नवीन तंत्रज्ञान आधारित आणि सर्वसमावेशक कृषी विकासाचा मार्ग शेतकऱ्यांकरिता तयार करण्यासाठी यंदापासून कृषी समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे..योजनेचा उद्देश अन् वैशिष्ट्ये- भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे- उत्पादन खर्च कमी करणे- पीक विविधिकरण, उत्पादकता वाढविणे- मूल्यसाखळी बळकट करणे- हवामान अनुकूल व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.CA Articleship: आर्टिकलशिप म्हणजे नेमकं काय? कोण करू शकतो? वाचा एका क्लिकवर सविस्तर माहिती.कृषी समृद्धी योजनेतून जिल्ह्याला १६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. डीबीटीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेतून सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, डिजिटल शेती, प्रक्रिया व निर्यात आदी विविध बाबींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मात्र, डीबीटी योजनेतून शेतकऱ्यांना नेमके काय मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट आदेश नाहीत. शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान, टोकन यंत्र, ड्रोन आदी अत्याधुनिक बाबी पुरवल्या जाव्यात, यासाठी प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम, वेळ व आर्थिक बचत होऊन उत्पादन व आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी मदत होणार आहे.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.FAQs1. कृषी समृद्धी योजना म्हणजे काय? (What is the Krishi Samruddhi Yojana?)कृषी समृद्धी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, उत्पादन वाढ आणि हवामान लवचिक शेतीसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.2. सोलापूर जिल्ह्याला या योजनेतून किती निधी मिळणार आहे? (How much funding is allocated to Solapur under the scheme?)सोलापूर जिल्ह्याला कृषी समृद्धी योजनेतून १६.१५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.3. ही योजना कोणत्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे? (How will this scheme be implemented?)ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने राबवली जाणार आहे, जिच्यात सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, डिजिटल शेती यांसारख्या बाबींना प्रोत्साहन दिले जाईल.4. शेतकऱ्यांना या योजनेतून कोणते फायदे होणार आहेत? ( What benefits will farmers receive from this scheme?)शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, टोकन यंत्र आदींचा लाभ मिळणार असून उत्पादन खर्चात बचत होऊन उत्पन्नात वाढ होणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.