सोलापूर

Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी

Kuldeep Bodke Journey From Student to Teacher Inspires Manyछ मानधनावर सेवा देत केलेली वाटचाल; पवित्र पोर्टलमधून ‘श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था’त अधिकृत नियुक्ती मिळवत कुलदीप बोडके यांची जिद्दीची किमया
Maharashtra Teacher Recruitment Kuldeep Bodke Selected Through Pavitra Portal at His Former School in Solapur District

Maharashtra Teacher Recruitment Kuldeep Bodke Selected Through Pavitra Portal at His Former School in Solapur District

esakal

वसंत कांबळे
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-वसंत कांबळे

लऊळ ता(सोलापूर): "इच्छा तिथे मार्ग" या म्हणीची प्रचिती देणारी एक अत्यंत प्रेरणादायी घटना समोर आली आहे. स्वतःचे माध्यमिक शिक्षण ज्या शाळेत पूर्ण झाले आणि पुढे शिक्षकांची कमतरता भासल्याने ज्या ठिकाणी अल्प मानधनावर ज्ञानदानाचे कार्य केले, त्याच नामांकित संस्थेत स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर अधिकृत शिक्षक म्हणून रुजू होण्याचा बहुमान कुलदीप बाळासाहेब बोडके यांनी मिळवला आहे.

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