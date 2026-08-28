Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी

-वसंत कांबळेलऊळ ता(सोलापूर): "इच्छा तिथे मार्ग" या म्हणीची प्रचिती देणारी एक अत्यंत प्रेरणादायी घटना समोर आली आहे. स्वतःचे माध्यमिक शिक्षण ज्या शाळेत पूर्ण झाले आणि पुढे शिक्षकांची कमतरता भासल्याने ज्या ठिकाणी अल्प मानधनावर ज्ञानदानाचे कार्य केले, त्याच नामांकित संस्थेत स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर अधिकृत शिक्षक म्हणून रुजू होण्याचा बहुमान कुलदीप बाळासाहेब बोडके यांनी मिळवला आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.महाराष्ट्र शासनाच्या 'पवित्र पोर्टल'द्वारे पार पडलेल्या शिक्षक भरती प्रकिया ची पहिली यादी नुकतीच २७ ऑगस्ट २०२६ गुरुवार रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली प्रक्रियेतून त्यांची पश्चिम महाराष्ट्रातील अग्रगण्य अशा 'श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर' अंतर्गत शिक्षक पदावर निवड झाली आहे..कुलदीप बोडके हे 'श्री कुर्मदास विद्यामंदिर, लऊळ' या शाळेचेच माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांचे B.Sc., B.Ed. चे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी गावातच विद्यार्थ्यांसाठी शिकवणी वर्ग (ट्युशन) घेण्यास सुरुवात केली होती. या काळात शाळेमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने त्यांनी मानधनावर शिकवण्याची जबाबदारीही मनापासून पेलली..विद्यार्थ्यांना घडवण्याचा प्रामाणिक ध्यास जपत असतानाच त्यांनी शिक्षक भरती परीक्षेची तयारी अत्यंत चिकाटीने आणि जिद्दीने सुरू ठेवली. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ही देदीप्यमान भरारी घेतली आहे. ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून पाऊल ठेवले आणि नंतर मानधनावर शिक्षक म्हणून सेवा दिली, त्याच संस्थेत आता ते कायमस्वरूपी शिक्षक म्हणून ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणार आहेत..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.\rत्यांच्या या यशाबद्दल लऊळ परिसरासह शिक्षण क्षेत्रातून,पालक वर्गातून,संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून, ग्रामस्थांकडून, मित्रमंडळींकडून तसेच कुटुंबीयांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा आणि कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ज्ञान, जिद्द आणि परिश्रमाच्या जोरावर मिळवलेले हे यश शिक्षक भरतीची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.