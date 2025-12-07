Rohini Tadawalkar: रघुनाथ कुलकर्णी यांची आमदार देशमुखांशी खलबते ! उमेदवारीचा शब्द दिला नाही, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर काय म्हणाल्या..

सोलापूर : भाजपचे महापालिका निवडणूक प्रमुख रघुनाथ कुलकर्णी यांनी शनिवारी (ता. ६) आमदार देशमुखांसह शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांची बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी निवडणुकीत पक्षाची रणनीती कशी असावी, यावर चर्चा केली. मात्र, आमदार देवेंद्र कोठे हे या बैठकीस तब्येतीच्या कारणावरून अनुपस्थित होते. तर अन्य पक्षातून आलेल्या कोणत्याही नेते - कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा पक्षाने शब्द दिला नसल्याचे भाजपच्या शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी सांगितले..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.भाजपचे महापालिका निवडणूक प्रमुख कुलकर्णी यांनी सात रस्ता परिसरातील एका हॉटेलमध्ये आमदार सुभाष देशमुख, विजय देशमुख व शहराध्यक्ष तडवळकर यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारीसह विविध बाबींची त्यांच्याकडून माहिती घेतली. संघटनात्मक बांधणी, तयारीचा यात समावेश होता. तसेच पक्षाची प्रभागनिहाय व एकूण रणनीती काय असावी, याबाबतही त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीला आमदार कोठे यांनाही पक्षाने बोलावले होते. मात्र, आरोग्याच्या कारणावरून गैरहजर होते..शहर कार्यलयातील बैठकीपूर्वी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले. यावेळी शहराध्य तडवळकर, महिला आघाडी शहराध्यक्ष रंजिता चाकोते, प्रा. डॉ. नारायण बनसोडे, डॉ. शिवराज सरतापे, विजया वड्डेपल्ली यांच्यासह पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते..निवडणूक संचालन समिती स्थापणारनिवडणूक प्रमुख कुलकर्णी यांनी पक्षाच्या शहर कार्यालयातही बैठक घेतली. या बैठकीत निवडणूक संचालन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच त्यांनी बूथ यंत्रणेसह निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला..युतीचा निर्णय कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊनच करणारनिवडून येण्याची पात्रता हाच उमेदवारीसाठी निकष राहील. मित्रपक्षांशी युतीबाबत प्रदेशाध्यक्ष, आमदार रवींद्र चव्हाण, निवडणूक प्रभारी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, निवडणूक प्रमुख रघुनाथ कुलकर्णी यांच्यासह आमदारांचा समावेश असलेली निवडणूक संचालन समिती, कोअर कमिटी निर्णय घेईल. कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊनच तो निर्णय घेईल. शिवाय भाजप कमकुवत असलेल्या प्रभागांपुरताच तो निर्णय असेल, असेही त्या म्हणाल्या..उमेदवार मागणी अर्ज वाटप सुरूशनिवार (ता. ६) भाजपच्या शहर कार्यालयातून महापालिका निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांकडून अर्ज घेण्यास सुरवात झाली आहे. त्यासाठी अर्ज वाटप सुरू झाले आहे. त्यासाठी १३ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .पक्षाने बैठकीचा निरोप दिला होता. मात्र, माझी तब्येत ठीक नाही. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठांना कळवून त्यांची परवानगी घेतली होती. त्यामुळे मी बैठकीस उपस्थित नव्हतो.देवेंद्र कोठे, आमदार, सोलापूर शहर मध्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.