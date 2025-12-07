सोलापूर

Rohini Tadawalkar: रघुनाथ कुलकर्णी यांची आमदार देशमुखांशी खलबते ! उमेदवारीचा शब्द दिला नाही, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर काय म्हणाल्या..

Rohini Tadawalkar statement on not promising candidature : कुलकर्णी–देशमुख भेट आणि तडवळकर यांच्या भूमिकेमुळे पक्षातील अंतर्गत हालचालींना अधिक वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Internal Dynamics Shift: Kulkarni–Deshmukh Meeting Sparks Buzz; Tadawalkar Breaks Silence

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : भाजपचे महापालिका निवडणूक प्रमुख रघुनाथ कुलकर्णी यांनी शनिवारी (ता. ६) आमदार देशमुखांसह शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांची बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी निवडणुकीत पक्षाची रणनीती कशी असावी, यावर चर्चा केली. मात्र, आमदार देवेंद्र कोठे हे या बैठकीस तब्येतीच्या कारणावरून अनुपस्थित होते. तर अन्य पक्षातून आलेल्या कोणत्याही नेते - कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा पक्षाने शब्द दिला नसल्याचे भाजपच्या शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी सांगितले.

