सोलापूर

Kurdu Accident : भाऊबीजेच्या दिवशी काळाचा घाला! बोलाई मातेच्या दर्शनाला निघालेल्या कुर्डू येथील दोन सख्ख्या मित्रांचा अपघातात अंत

Madha News : भाऊबीजेच्या दिवशी सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मळद ओव्हरब्रिजजवळ झालेल्या भीषण अपघातात बोलाई मातेच्या दर्शनासाठी निघालेल्या कुर्डू येथील १९ वर्षीय अजय शेलार आणि दिनेश ठोंबरे या दोन महाविद्यालयीन मित्रांचा मृत्यू झाला.
Two Young Friends Killed in Highway Accident Near Daund

Sakal

वसंत कांबळे
Updated on

कुर्डू : भाऊबीज बहिणींच्या ओवाळणीचा, आनंदाचा आणि प्रेमाचा सण. पण याच शुभदिनी कुर्डू गावावर काळाने काळी छाया टाकली. उरुळी कांचन येथील बोलाई मातेच्या दर्शनासाठी निघालेल्या दोन तरुण मित्रांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याने गाव शोकसागरात बुडाला आहे.

accident
kurduwadi
accident death
accident case
madha

