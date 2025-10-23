Kurdu Accident : भाऊबीजेच्या दिवशी काळाचा घाला! बोलाई मातेच्या दर्शनाला निघालेल्या कुर्डू येथील दोन सख्ख्या मित्रांचा अपघातात अंत

कुर्डू : भाऊबीज बहिणींच्या ओवाळणीचा, आनंदाचा आणि प्रेमाचा सण. पण याच शुभदिनी कुर्डू गावावर काळाने काळी छाया टाकली. उरुळी कांचन येथील बोलाई मातेच्या दर्शनासाठी निघालेल्या दोन तरुण मित्रांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याने गाव शोकसागरात बुडाला आहे..अजय ज्योतीराम शेलार (वय १९) आणि दिनेश संतोष ठोंबरे (वय १९, दोघेही रा. कुर्डू, ता. माढा) अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात एफ.वाय.बी.ए.चे शिक्षण घेत होते. बालपणापासूनचे सख्खे मित्र, एकाच कॉलेजचे विद्यार्थी आणि एकाच गावचे रहिवासी असलेले हे दोघे भाऊबीजेच्या सकाळी भक्तीभावाने बोलाई मातेच्या दर्शनासाठी घराबाहेर पडले, पण परतीचा प्रवास नियतीने कायमचा थांबवला..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघेही होंडा शाईन MH45AS8897मोटरसायकलवरून कुर्डूतून सकाळी निघाले. सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मळद गावच्या ओव्हरब्रिजवर दहाच्या सुमारास सोलापूरच्या दिशेने जाणारा कंटेनर MH43BP8919 अचानक हायवे वर दुभाजक तोडून पुण्याकडे जाणाऱ्या मोटरसायकला जोराची धडक दिली.या भीषण धडकेत मोटरसायकल वरील युवक वीस फूट उंचीवरून सर्व्हिस रोडवर फेकले गेले. त्यांना तातडीने उपजिल्हा रुग्णालय, दौंड येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले; परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Crime News : पतीचे सावत्र आईसोबत प्रेमसंबंध, विरोध करणाऱ्या पत्नीची गोळ्या घालून हत्या; १० वर्षांच्या मुलाने सांगितली हकीकत.अपघात इतका भीषण होता की परिसरातील नागरिक क्षणभर थबकले. या घटनेची माहिती मिळताच नागनाथ तालीम संघाचे वस्ताद अण्णासाहेब ढाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) तालुकाध्यक्ष बाबा जगताप, नितीन जगताप, संतोष पाटील यांच्यासह अनेक युवकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघाताची खबर पवन संदिपान भोगे (वय ३९, रा. कुर्डू) यांनी दौंड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात केली आहे..अजय शेलार हा दोन बहिणींचा लाडका भाऊ होता. भाऊबीजेच्या दिवशी बहिणी त्याच्या कपाळावर तिलक लावण्याची, त्याला दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा देण्याची तयारी करत होत्या. पण त्या तिळ्याआधीच त्यांच्या आयुष्यात कायमची पोकळी निर्माण झाली. गावभर वातावरण शोकाकुल आहे..प्रत्येकाच्या तोंडी एकच शब्द“या भाऊबीजेच्या दिवशी कुर्डू गावाने दोन ‘भाऊराया’ गमावले...”हसऱ्या चेहऱ्याचे, स्वप्नांनी भरलेले हे दोन तरुण आता फक्त आठवणीत उरले आहेत...याद तेरी आयेगी... भाऊबीजेची सकाळ कुर्डूत कायमची काळवंडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.