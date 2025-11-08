सोलापूर

Solapur News : सोलापूरच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून श्री कुर्मदास विद्यामंदिर शाळेला सीसीटीव्ही कॅमेरे भेट; सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श!

Educational Support : लऊळ येथील श्री कुर्मदास विद्यामंदिराच्या इ. दहावी (१९९६-९७) बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या सुरक्षेसाठी चार सीसीटीव्ही कॅमेरे भेट देत सामाजिक बांधिलकीचे आदर्श उदाहरण सादर केले.
लऊळ (ता-माढा, जिल्हा सोलापूर) : गावाशी आणि शाळेशी असलेले नाते जपत श्री कुर्मदास विद्यामंदिर, लऊळ येथील इ. दहावी (१९९६-९७) च्या माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेला चार सीसीटीव्ही कॅमेरे सप्रेम भेट देत सामाजिक बांधिलकीचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. या उपक्रमामुळे शाळेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत भर पडणार असून विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित व अनुशासित वातावरण निर्माण होणार आहे.

