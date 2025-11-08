Solapur News : सोलापूरच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून श्री कुर्मदास विद्यामंदिर शाळेला सीसीटीव्ही कॅमेरे भेट; सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श!

लऊळ (ता-माढा, जिल्हा सोलापूर) : गावाशी आणि शाळेशी असलेले नाते जपत श्री कुर्मदास विद्यामंदिर, लऊळ येथील इ. दहावी (१९९६-९७) च्या माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेला चार सीसीटीव्ही कॅमेरे सप्रेम भेट देत सामाजिक बांधिलकीचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. या उपक्रमामुळे शाळेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत भर पडणार असून विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित व अनुशासित वातावरण निर्माण होणार आहे..या प्रसंगी माजी विद्यार्थी संकेत पाठक, महेश केदार, विशाल वाघमारे, संजय नलावडे, सोमनाथ कदम, नवनाथ लोकरे, आबा वाळूजकर, विष्णू थोरात, तुकाराम लोकरे, सचिन गोसावी, संतोष कांबळे, रवी कदम, कृष्णा मांदे, अजिनाथ गोरे, मारुती नलवडे, शंकर नकाते, किरण गावडे, शंकर राऊत यांच्यासह बॅचमधील सर्व विद्यार्थी उत्साहाने उपस्थित होते. शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य कैलास घुगे, वसंत कांबळे, तसेच सहशिक्षक एस एम नलावडे, नलवडे एस.एस तुकाराम भाकरे,सुनील गरदाडे यांच्या कडे सुपुर्द करण्यात आले..कल्याण अवती-भवती.या वेळी शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षकांनी माजी विद्यार्थ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. “आपली शाळा घडवते तशीच ती सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे” असा संदेश देत या विद्यार्थ्यांनी गावातील तरुणांसमोर प्रेरणादायी आदर्श तयार केला आहे. या उपक्रमामुळे शाळेत शिस्त, सुरक्षा आणि जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ होईल, अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.