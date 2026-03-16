सोलापूर

Solapur Ladki Bahan News: लाडक्या बहिणींना एप्रिलमध्ये मिळणार ३००० रुपये; फेब्रुवारीपासून मिळाला नाही लाभ; सोलापूरच्या अंदाजे तीन लाख महिला अपात्र

“Ladki Bahan” Scheme: Eligibility and Benefits: सोलापूरमधील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना एप्रिलमध्ये फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे प्रत्येकी १५०० रुपये मिळणार आहेत. ई-केवायसी न केलेल्या आणि निकष पूर्ण न केलेल्या महिला अपात्र ठरल्या आहेत. अंदाजे तीन लाख महिला सोलापूर जिल्ह्यात या लाभासाठी अपात्र ठरल्या असून लाभ वितरणावर शासनाचे नियंत्रण आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना जानेवारीनंतर लाभ मिळालेला नाही. आता ज्यांची ‘ई-केवायसी’ चुकली त्यांची ३१ मार्चपर्यंत दुरुस्ती सुरू आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी तरतूदही झाली आहे. आता योजनेच्या निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींनाच नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच १५ एप्रिलपूर्वी फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे प्रत्येकी १५०० रुपये मिळणार आहेत.

Loading content, please wait...
Related Stories

No stories found.