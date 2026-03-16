Solapur Ladki Bahan News: लाडक्या बहिणींना एप्रिलमध्ये मिळणार ३००० रुपये; फेब्रुवारीपासून मिळाला नाही लाभ; सोलापूरच्या अंदाजे तीन लाख महिला अपात्र

सोलापूर: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना जानेवारीनंतर लाभ मिळालेला नाही. आता ज्यांची 'ई-केवायसी' चुकली त्यांची ३१ मार्चपर्यंत दुरुस्ती सुरू आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी तरतूदही झाली आहे. आता योजनेच्या निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींनाच नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच १५ एप्रिलपूर्वी फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे प्रत्येकी १५०० रुपये मिळणार आहेत..सोलापूर जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेचे सुरवातीला ११ लाख २० हजार ५६३ लाभार्थी होते. त्यानंतर निकषांनुसार लाभार्थींची पडताळणी झाली. त्यात केंद्र व राज्याच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे लाभार्थी, पुरुष लाभार्थी, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी, कुटुंबात चारचाकी वाहने असलेल्या महिला, २१ वर्षांखालील व ६५ वर्षांवरील महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे..मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना एप्रिलमध्ये मिळणार ३००० रुपये; 'ई-केवायसी'साठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत, पडताळणीचा अहवाल शासनाला सादर, वाचा....शेवटचा टप्पा म्हणून सर्वच महिला लाभार्थींना 'ई-केवायसी' करण्याचे बंधन घालण्यात आले. योजनेच्या निकषांनुसार सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील तीन लाख महिला लाभासाठी अपात्र ठरल्या आहेत. आता 'ई-केवायसी'वरून ज्या महिला लाभार्थींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांचीही नावे वगळण्यात येणार आहेत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजे दीड लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरतील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..'लाडकी बहीण'ची सोलापुरातील स्थिती एकूण लाभार्थी - ११,२०,५६३ निकषांच्या पडताळणीत अपात्र - अंदाजे ३ लाख 'ई-केवायसी' न केलेले - १.१३ लाख 'ई-केवायसी' चुकलेले - ९८,०२१'ई-केवायसी' राहिलेल्यांना संधी नाहीच लाडकी बहीण योजनेतील प्रत्येक लाभार्थींना 'ई-केवायसी' करण्यासाठी तीन महिने मुदत दिली होती. परंतु, या मुदतीनंतरही सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख महिलांनी ई-केवायसी केलीच नाही. त्यांना पुन्हा मुदतवाढ मिळेल, अशी आशा होती. शासनाकडून ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली, पण ती ज्यांची 'ई-केवायसी' चुकली त्यांच्यासाठीच असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे 'ई-केवायसी' न केलेल्या महिलांना आता पुढचा लाभ मिळणार नाही.."मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या महिलांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी सेविकांमार्फत सर्व लाभार्थींची निकषांच्या आधारे पडताळणी झाली. त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बालकल्याण कार्यालयामार्फत शासनाला सादर करण्यात आला आहे."-प्रसाद मिरकले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर.