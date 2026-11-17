मंगळवेढा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा बंद झालेला लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या ३१ मार्चपासून ही प्रक्रिया तांत्रिक कारणास्तव बंद असतानाही, कालपासून सोशल मीडियावर 'केवायसी सुरू झाल्याचे दिशाभूल करणारे संदेश व्हायरल होत आहेत. या अफवांमुळे परिसरातील थमहिलांची मोठी पळापळ होत असून, महिला व बालविकास विभागाने या वृत्ताला अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा दिला नाही..31 डिसेंबर 2025 पर्यत या लाभासाठी ई केवायसी बंधनकारक होते. यासाठी सरसकट मुदतवाढ न देता फक्त चुकलेल्या महिलांसाठी 31 मार्चची मुदतवाढ दिली. अनेक महिला याची केवायसी करण्यापासून वंचित राहिल्या परंतु यासाठी महिला बालकल्याण विभागाने कसलीही मुदतवाढ दिली नाही. अशातच कालपासून व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर केवायसी पुन्हा सुरू झाल्याचे मेसेज फिरू लागले आहेत. या मेसेजवर विश्वास ठेवून ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांनी घरची कामे सोडून महा-ई-सेवा केंद्रे, सेतू कार्यालये आणि सीएससी (CSC) केंद्रांवर गर्दी केली..प्रत्यक्षात शासकीय पोर्टलवर केवायसीची कोणतीही सुविधा अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे केंद्रांवर गेलेल्या महिलांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत असून त्यांचा नाहक वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. काही सी एस सी चालकाने सर्वर सुरू असतानाच केवायसी होते असे सांगून त्या महिलांना परत पाठवले..लाडकी बहीण योजनेची केवायसी सुरू करण्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही पत्रकार करण्यात आलेला नाही व तशी माहिती आमच्या कार्यालयाला वरिष्ठ कार्यालयाकडून उपलब्ध झालेली नाही. :- सुवर्णा जाधव प्र.बालविकास प्रकल्प अधिकारी मंगळवेढा. लडकी बहीण योजनेची केवायसी सुरू करण्याबाबत अध्याप कोणत्याही सूचना नसताना सुरू झाल्याचे संदेश पाठवून महिलांना फसवण्याचे प्रकार वाढले आहेत प्रशासनाने योग्य तो खुलासा करून वंचित महिलांची हेळसांड थांबवावी. :- जयश्री शिंदे पंचायत समिती सदस्या मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.