Basaveshwar Memorial: १५ दिवसांत जमीन वर्ग करणार; ४०० कोटींचा निधी, जयकुमार गोरेंची ग्वाही, मंगळवेढ्यातील महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा मार्ग मोकळा!

मंगळवेढा: मंगळवेढ्यातील महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा सर्वात मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. स्मारकासाठी प्रस्तावित असलेली १५ एकर जमीन येत्या १५ दिवसांत ते एका महिन्याच्या आत अधिकृतपणे समितीच्या नावे वर्ग केली जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील साकारल्या जाणाऱ्या ४०० कोटींच्या भव्य स्मारकाचा मार्ग यामुळे आता मोकळा झाला आहे..बसव सर्कल येथे महात्मा बसवेश्वरांचे पूजन केल्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री बोलत होते. बसवेश्वर स्मारकाच्या जागेबाबत अनेक दिवसांपासून तांत्रिक पेच होता, मात्र प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाली असून महिनाभरात जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ४०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, हे स्मारक मंगळवेढ्याच्या वैभवात भर टाकणारे ठरेल, असेही ते म्हणाले..पालकमंत्री म्हणाले...नियोजित कालबद्धता : जमीन वर्ग होताच स्मारकाच्या कामाला गती दिली जाईल, जेणेकरून कामात कोणताही खंड पडणार नाही.मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार : हे स्मारक मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष प्राधान्याचा विषय असून, निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही..बसव सर्कलसाठी एक कोटींचा निधीमंगळवेढ्यातील स्मारकासोबतच सोलापूर शहरातील बसव सर्कलच्या सुशोभीकरणासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी मंजूर केला.