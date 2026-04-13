Shaktipith Route: साळुंखे-पाटील यांचीही कळमणमध्ये जमीन; शक्तिपीठचे रेखांकन बदलल्याने वाढीव मोबदल्याचा डाव फसला, ओसवाल कोण? अधिकारी की उद्योगपती..

-दयानंद कुंभार वडाळा: नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा उत्तर सोलापूर तालुक्यातून जाणार असल्यामुळे बडे राजकीय नेते, अधिकारी व उद्योगपतींनी कळमण (ता. उत्तर सोलापूर) येथे आधीच जमीन खरेदी केली आहे. यामध्ये नाशिकचा भोंदू अशोक खरात याने पत्नीच्या नावे जमीन खरेदी केली. तसेच माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनीही आपल्या पत्नीच्या नावे काही उद्योगपतीं व अधिकाऱ्यांच्या भागीदारीत जमीन घेतल्याचे उघड झाले आहे. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गाचे रेखांकनच बदलल्याने आता या सर्वांचा डाव फसला आहे..Education Policy: राज्य शासनाचा दणका! वेतन अनुदानासाठी २० शाळा कायमस्वरूपी अपात्र; कला, वाणिज्य, विज्ञानच्या १६ तुकड्यांचा समावेश...नागपूर -गोवा महामार्ग हा कळमण हद्दीतून जाणार आहे, हे आधीच या बड्या नेत्यांना कसे समजले याचा शोध घेण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. महामार्गाचे आरेखन करणाऱ्या अधिकाऱ्यातील टीम मधील काही अधिकारी आपल्या जवळच्या नातेवाईक व बड्या राजकीय नेत्यांना याची खबर पुरवतात यावरून स्पष्ट होत आहे. यामुळे नागपूर- गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा वाढीव मोबदला स्थानिक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळत नाही. अल्पदराने शेतजमीन खरेदी करून राजकीय नेते व अधिकारी मंडळी याचा लाभ घेतात..माजी आमदार दीपक साळुंखे पाटील यांनी पत्नी रूपमती यांच्या नावे १९९/२ या गटातील २ हेक्टर २ आर जमीन सुलभा सुभाष लोढा यांच्या भागीदारीत घेतल्याचे सातबारा व आठ अ उताऱ्यावरून उघड झाले आहे. तसेच गट नंबर ६६७/२ मधील १ हेक्टर ९३ आर ही जमीन रूपमती साळुंके पाटील व सुलभा लोढा भागीदारीत घेतली आहे. तसेच १९९/२ पैकी गटातील १.१ आर व १९९/३ गटामधील १.११ आर इतकी जमीन स्वतंत्ररित्या रूपमती दीपक साळुंखे पाटील यांच्या नावे खरेदी केली आहे..ओसवाल कोण? अधिकारी की उद्योगपतीउत्तर तालुक्यातील कळमण हद्दीत डिंपल मनोज ओसवाल, मनोज रमेशचंद्रा ओसवाल यांच्या नावेही जमीन खरेदी करण्यात आली आहे १९९/२ पैकी १ हेक्टर १ आर, तर १९९/३ गटातील २ हेक्टर १२ आर इतकी जमीन महामार्गातील ''वाढीव मोबदला'' घेण्याच्या उद्देशाने खरेदी केल्याचे बोलले जात आहे. ओसवाल हे अधिकारी की उद्योगपती याबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे..मलिदा लाटण्याचे कनेक्शनज्या गटातील जमीन रूपमती साळुंखे-पाटील यांनी घेतली आहे. त्याच गटातील ओसवाल दांपत्याने ही जमीन खरेदी केली आहे. एकाच गटातील साळुंखे व ओसवाल कुटुंबीयांनी निम्मी-निम्मी जमीन खरेदी केली आहे. यामुळे ओसवाल, साळुंखे-पाटील, लोढा हे मलिदा लाटण्याचे कनेक्शनही उघड झाले आहे. खरेदी केलेल्या काही जमिनीत फळबागा लागवड करून 'आर्थिक मलई' घेण्याचा डाव रेखांकन बदलल्यामुळे फसला आहे..Maratha Coins Discovery: मराठाकालीन दुर्मीळ नाणी सापडली; संगमनेर तालुक्यातील निमगावजाळीत ऐतिहासिक ठेवा, 'छत्रपती' असा उल्लेख...मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मी कुठेही जमीन घेऊ शकतो. कुणी कसा अर्थ लावायचा तो त्यांनी ठरवावा.- दीपक साळुंखे, माजी आमदार.