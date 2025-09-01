सोलापूर

Solapur News: 'डीजेवाल्यांच्या खटल्यांचे वकीलपत्र स्वीकारणार नाही'; वकील संघटनांचा ‘सकाळ’ कार्यालयातील बैठकीत निर्धार, १७ सप्टेंबरला रॅली

No Legal Support for DJs: डीजेमुक्ती आंदोलन कायमस्वरूपी हवे यासाठी सर्व वकील संघटना मिळून १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता मोर्चा काढणार आहेत. महापालिका आयुक्तांना डीजेवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याबाबत निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीजेचा त्रास प्रत्येक समाज घटकाला होतो.
Lawyers’ associations resolve not to represent DJ cases; rally declared for September 17.
Updated on

सोलापूर : समाजातील पांढरपेशा वर्ग म्हणून डॉक्टर आणि वकील यांची ओळख असते. एखादी गोष्ट इतर कोणी सांगणे आणि डॉक्टर, वकिलांनी सांगणे यामध्ये फरक आहे. यामुळे डीजेबंदीच्या लढ्यात डॉक्टरांपाठोपाठ सर्व वकिलांनीही एकत्र येऊन लढा देऊ. डीजेबंदीच्या लढ्यात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याबरोबरच डीजेवाल्यांचे कोणतेही खटले आम्ही वकील घेणार नाही, असा निर्धार सोलापूरमधील वकील संघटनांनी केला आहे.

