सोलापूर

OBC Reservation: लक्ष्मण हाके यांची ‘वाय प्लस’ सुरक्षा काढा; अन्यथा हायकोर्टात जाण्याचा महेश डोंगरे-पाटील यांचा इशारा

Laxman Hake Y Plus Security Row Mahesh Dongre Issues Warning: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची वाय प्लस सुरक्षा रद्द करण्याची मागणी; पोलिस नोटिशीनंतरही महेश डोंगरे-पाटील यांचा १५ दिवसांचा अल्टिमेटम, हायकोर्टात जाण्याची तयारी
Laxman Hake Y Plus Security Under Fire as Mahesh Dongre Patil Gives Government 15 Days Before High Court Action

Laxman Hake Y Plus Security Under Fire as Mahesh Dongre Patil Gives Government 15 Days Before High Court Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना राज्य सरकारने दिलेली वाय प्लस सुरक्षा तत्काळ काढून घ्यावी, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा आक्रमक इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे-पाटील यांनी दिला आहे.

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