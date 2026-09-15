OBC Reservation: लक्ष्मण हाके यांची ‘वाय प्लस’ सुरक्षा काढा; अन्यथा हायकोर्टात जाण्याचा महेश डोंगरे-पाटील यांचा इशारा

पंढरपूर : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना राज्य सरकारने दिलेली वाय प्लस सुरक्षा तत्काळ काढून घ्यावी, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा आक्रमक इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे-पाटील यांनी दिला आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.दोन दिवसांपूर्वी डोंगरे-पाटील यांनी हाके यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यावर पोलिसांनी त्यांना आंदोलन न करण्याची नोटीस दिली आहे. त्यानंतर आता महेश डोंगरे-पाटील यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. .डोंगरे-पाटील म्हणाले, लक्ष्मण हाके यांचे पोलिस प्रोटेक्शन काढा, अशी मागणी केली म्हणून आज पोलिस प्रशासनाने मला नोटीस बजावली आहे की आंदोलन करायचे नाही. आम्ही फक्त लोकशाही मार्गाने मागणी केली होती. महाराष्ट्रात ओबीसी-मराठा वाद लावून जाती-जातीत भांडण लावण्याचे आणि जातीय दंगल घडवण्याचे काम लक्ष्मण हाके करत आहेत. .त्यांना २७३ मते पडलेली असताना, कोणतेही मोठे घटनात्मक पद नसताना वाय प्लस सुरक्षा का दिली जाते? हा सरकारचा जावई आहे का? असा सवाल डोंगरे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, निसर्ग हॉटेलमध्ये मराठा युवकाला मारहाण करण्यात आली, पोलिस प्रोटेक्शनमध्ये गुंडगिरी सुरू आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.पोलिसांच्या नोटिशीला न घाबरता आंदोलन करणार असल्याचे सांगत डोंगरे म्हणाले, सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सुरक्षा काढली नाही, तर आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.