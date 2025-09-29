Akkalkot Crime : उद्दोजक राणा सूर्यवंशी यांच्यावर अक्कलकोटमध्ये प्राणघातक हल्ला

अक्कलकोट - देवदर्शनाला आलेल्या राणा शिपिंग कंपनीचे मालक राणा दिलीप सूर्यवंशी यांच्यावर पाठलाग करून खुनी हल्याचा प्रयत्न केल्याची घटना आकलकोट येथे घडली. पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे सुदैवाने राणा हे थोडक्यात बचावले. नक्षली भागात देखील राणा यांचे मोठ्या प्रमाणात काम चालू असल्याने नक्षली हल्ला नाकारता येत नसल्याचे बोलले जात आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राणा शिपिंग कंपनीचे राणा दिलीप सूर्यवंशी हे आपल्या सहकाऱ्यांसोबत आकलकोट येथे देवदर्शनाला गेले होते. त्यांच्या संरक्षणासाठी संभाजीनगर पोलीस मुख्यालयातील अशोक पवार, संदीप पाटील, विश्वास वाघुले यांची नेमणूक करण्यात आली होती..देवदर्शन करून ते सोलापूरकडे येत असताना एक बालोरे गाडी त्यांचा पाठलाग करत होती. अक्कलकोट पासून ३ कि.मी. अंतरावर त्यानी गाडी आडवी लावून राणा यांची गाडी अडवली. गाडीतून उतरलेल्या हल्लेखोराने जीवे मारण्याच्या उद्देशाने राणा यांच्या बाजूने येत गाडीचा दरवाजा ओढून उघडला.त्यांच्यावर तलवारीने वार करण्याचा प्रयत्नात असताना राणा यांच्या मागे असणाऱ्या गाडीतील पोलीस उतरल्याने हल्लखोर पळून जाऊ लागले पोलिसांना त्यातील एकाला हत्यारासोबत पकडण्यात यश आले..चौकशी दरम्यान सचिन लालू राठोड, आकाश मधुकर चव्हाण, कृष्णा फुलचंद पवार (तिघे राहणार वडजी ताडा), अविनाश शिवाजी राठोड (रा. बक्षीहीराप्पा सोलापूर) अशी हल्लेखोरांची नावे निष्पन्न झाली.चारही जण अट्टल रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत यांच्या विरोधात पो. कॉ. नाथाजी पिसे यांनी अक्कलकोट उत्तर पोलिसठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.