Solapur Crime: सोलापूर पोलिसांनी पकडली चार लाखांची दारू; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई!

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहर पोलिसांनी अवैध मद्यविक्री व हातभट्ट्यांवर कारवाई केली. शहर गुन्हे शाखेच्या पथकांनी कवठे, जुना पूना नाका परिसर, अक्कलकोट रोडवरील गांधी नगर आणि कर्णिक नगर परिसरातून चार लाख रुपयांची दारू जप्त केली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.\rसलगर वस्ती पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भोजप्पा तांड्यावरील हातभट्टीवर शहर गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या पथकाने छापा टाकला. त्याठिकाणाहून १२८५ लिटर गूळमिश्रित रसायन व ८० लिटर हातभट्टी जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी संजय गोपीचंद राठोड, कुमार ऊर्फ बाबू पांडुरंग चव्हाण, प्रियांका कुमार चव्हाण (तिघेही रा. भोजप्पा तांडा, ता. उत्तर सोलापूर) यांच्यावर सलगर वस्ती पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .याच पथकाने जुना पूना नाका परिसरातील हॉटेल ॲम्बेसेडकर ते प्रभाकर महाराज मंदिराकडे जाणाऱ्या रोडवर अवैधरीत्या मद्यविक्री करणाऱ्या अमोल बाळासाहेब भोसले (रा. कोंडी) याच्यावर कारवाई केली. त्याच्याकडील दुचाकीसह एक लाख तीन हजार ६६० रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली. त्याच्याविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. .पोलिस उपनिरीक्षक मुकेश गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील पथकाने अक्कलकोट रोडवरील गांधी नगरातून नरेंद्र रामलू कोंडा (रा. गांधी नगर) याला रिक्षातून दारू घेऊन जात असताना पकडला. त्याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. .माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.तसेच सहायक पोलिस निरीक्षक शंकर धायगुडे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने कर्णिक नगरातील स्वातंत्र्य सैनिक रिक्षा थांब्याजवळून संदीप विष्णू शिंदे (रा. दहिटणे) याला देशी-विदेशी दारूच्या बाटल्यासह पकडले. त्याच्याविरुद्ध जेलरोड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजन माने, शहर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.