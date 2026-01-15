सोलापूर

Solapur Crime: सोलापूर पोलिसांनी पकडली चार लाखांची दारू; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई!

Election vigilance liquor seizure Solapur District: सोलापूर पोलिसांची निवडणुकीपूर्वी मोठी कारवाई; चार लाखांची दारू जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहर पोलिसांनी अवैध मद्यविक्री व हातभट्ट्यांवर कारवाई केली. शहर गुन्हे शाखेच्या पथकांनी कवठे, जुना पूना नाका परिसर, अक्कलकोट रोडवरील गांधी नगर आणि कर्णिक नगर परिसरातून चार लाख रुपयांची दारू जप्त केली.

