Solapur Politics : स्थानिकच्या निवडणुकीत मोठ्या शक्ती बरोबर लढण्यासाठी मित्र पक्षाला सोबत घ्या; धैर्यशील मोहिते पाटील!

मंगळवेढा : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप ) पक्षाच्या कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे,भैरवनाथ उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत, जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख, रविंद्र पाटील, महिला जिल्हाध्यक्षा सुवर्णा शिवपुजे, शहराध्यक्ष चंदशेखर कोंडूभैरी,विनंती कुलकर्णी बाळासाहेब शेख, धनंजय साठे, सागर पडवळ आदी उपस्थित होते. .यावेळी पुढे बोलताना खा मोहिते पाटील म्हणाले स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इच्छूक उमेदवार यांनी पक्षाकडे अर्ज दाखल करावेत तालुकास्तरीय समिती यावर विचार करून निर्णय घेईल. त्यामध्ये योग्य निर्णय झाल्यास कोअर कमिटीच्या वतीने त्यावर तोडगा काढण्यात येईल. माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे म्हणाले की, श्रेयाची लढाई बाजूला ठेवून राजकारण करणे आवश्यक आहे तडजोडीने निर्णय घ्यावा आणखी बराच काळ राजकारण आहे.लोकांना नावे ठेवून मते मागण्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने मते मागावीत. .पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांत
कमालीची शांतता.टेंडर काढून टेंडर विकणारी कंपनी बाजूला काढावी. जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख म्हणाले की.युती करून लढूया पण कार्यकर्त्यावर अन्याय होणार असेल तर अशी युती उपयोगाची नाही पूर्वीच्या पालकमंत्र्यना स्थानिक निवडणुका झालेल्या माहीत नसायच्या आता पालकमंत्री मुलाखती घेत आहेत. अनिल सावंत म्हणाले की जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका संस्थाच्या निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून राहणे गरजेचे आहे उमेदवारी मिळेल की नाही याचा विचार न करता पक्ष म्हणून काम केले पाहिजे प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष पांडुरंग चौगुले यांनी केले. .सूत्रसंचालन अनिल रणदिवे यांनी तर आभार संतोष रंदवे यांनी मानले. या बैठकीस संगीता कट्टे पांडुरंग जावळे पांडुरंग माळी पांडुरंग मेहेरकर आण्णा शिरसट मुज्जमील काझी नाथा काशिद दादासो पवार विजय बुरकुल परमेश्वर लेंडवे पंकज चव्हाण देवदत्त पवार शिवशंकर कवचाळे बापू मेटकरी अजिंक्य बेदरे स्मिता अवघडे सह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते यावेळी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या हस्ते तालुका कार्यकारणी, युवक कार्यकारणी, अल्पसंख्याक, सामाजिक न्याय, किसान सेल,युवक,आदीसह विविध सेलच्या तब्बल 155 पदाधिकाऱ्याच्या निवडी करून जंम्बो कार्यकारणी निवडणुकीपूर्वी अस्तित्वात आणली..