Mangalwedha Election : मंगळवेढ्यात धाकधूक वाढली, गावगाड्यातील चाणक्याला ही येईना मताचा अंदाज

Mangalwedha Panchayat Samiti election voting percentage : मंगळवेढा तालुक्यात पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी 65.50 टक्के मतदान झाले. कमी मतदान, दुरंगी लढत आणि क्रॉस वोटिंगमुळे निकालाबाबत मोठी धाकधूक निर्माण झाली असून गावगाड्यातील राजकीय जाणकारांनाही अंदाज बांधता येईना.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : तालुक्यात पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी 65.50% इतके मतदान झाले विधानसभेच्या तुलनेत हे मतदान कमी झाल्यामुळे कमी मतदानाचा फटका कुणाला बसणार याविषयी तर्क वितर्क लढवल्या जात असतानाच निवडणुकी दरम्यान मतदारांना दोन्ही गटातील उमेदवारांनी खुश केल्यामुळे गावगाड्यातील चाणक्याला देखील या निकालाचा अंदाज बांधता येईना.

