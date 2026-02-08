Mangalwedha Election : मंगळवेढ्यात धाकधूक वाढली, गावगाड्यातील चाणक्याला ही येईना मताचा अंदाज

मंगळवेढा : तालुक्यात पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी 65.50% इतके मतदान झाले विधानसभेच्या तुलनेत हे मतदान कमी झाल्यामुळे कमी मतदानाचा फटका कुणाला बसणार याविषयी तर्क वितर्क लढवल्या जात असतानाच निवडणुकी दरम्यान मतदारांना दोन्ही गटातील उमेदवारांनी खुश केल्यामुळे गावगाड्यातील चाणक्याला देखील या निकालाचा अंदाज बांधता येईना..या निवडणुकीसाठी तालुक्यात 1 लाख 69 हजार 539 मतदारांपैकी 1 लाख 11 हजार 83 इतक्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.तालुक्यात सर्वात जास्त मतदान भोसे जिल्हा परिषद गटात 68% इतके झाले तर सर्वात कमी लक्ष्मी दहिवडी गटात 61 टक्के इतके झाले. दामाजी नगर गटात 66 तर हुलजंती गटात 64 इतके मतदान झाले.लक्ष्मी दहिवडी एक गट व गण वगळता बाकी ठिकाणी दुरंगी लढत झाली.नऊ वर्षानंतर निवडणुका होत असल्याने या निवडणुका अतिशय प्रतिष्ठित झाल्या निवडणुकीतील उमेदवार हे अतिशय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने शिवाय मतदाराला जि.प.व प.स.साठी दोघांना मतदान करायचा अधिकार असल्यामुळे मतदारानी देखील आपण मत कोणाला टाकणार याचा अंदाज दिला नाही..निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय पक्षांनी खाजगी कंपनीच्या नावे दररोज गावनिहाय सर्वेक्षण करून अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु या सर्वेतून जी माहिती समोर येत होती त्यानुसार त्या त्या गावावर आर्थिक क्षेपणास्त्राचा मारा केला त्यामुळे उमेदवाराचे दिवाळी निघाले तर मतदारांची दिवाळी झाली विधानसभेला बाहेरगावचा मतदार आणला तशा प्रकारचा मतदार यंदा कुणीही आणण्याचा प्रयत्न भोसे गट वगळता कुणीही केला नाही त्यामुळे मतदानाचा टक्का घसरला.विधानसभेच्या तुलनेत भोसे गट वगळता इतर तीन गटात कमी झालेले कुणाला घातक ठरणार हे महत्वाचे आहे.यंदा दोन्ही गटाकडून हात ओले झालेल्या मतदारांनी क्रॉस वोटिंगचा पर्याय निवडला त्यामुळे हे क्रॉस वोटिंग नेमके कुणाला केले हे उद्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे त्यामुळे यात धक्कादायक निकाल लागतो की काय अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान भाजपाकडून जि.प. चार आणि पं. समितीच्या आठ ही जागांवर आपले उमेदवार विजयी होणार असल्याचा दावा व्यक्त करण्यात आला. तर विरोधी आघाडी कडून काही निवडक जागाचा हवाला देण्यात आला..Vasai Virar Municipal : भाजप आणि बहुजनमध्ये नगरसेवक अपात्रतेची लढाई.निवडणुक कर्मचाय्रांना सुखद धक्काजि.प.व पंचायत समितीची निवडणूकीसाठी नियुक्त 1264 कर्मचारी मतदानानंतर मतदान साहित्य जमा करण्यासाठी आले असता निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी गुलाबपुष्प देवून स्वागत केले असताना कर्मचारी भारावून केले. परिषदेसाठी 65.50% इतके मतदान झाले विधानसभेच्या तुलनेत हे मतदान कमी झाल्यामुळे कमी मतदानाचा फटका कुणाला बसणार याविषयी तर्क वितर्क लढवल्या जात असतानाच निवडणुकी दरम्यान मतदारांना दोन्ही गटातील उमेदवारांनी खुश केल्यामुळे गावगाड्यातील चाणक्याला देखील या निकालाचा अंदाज बांधता येईना.या निवडणुकीसाठी तालुक्यात 1 लाख 69 हजार 539 मतदारांपैकी 1 लाख 11 हजार 83 इतक्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.तालुक्यात सर्वात जास्त मतदान भोसे जिल्हा परिषद गटात 68% इतके झाले तर सर्वात कमी लक्ष्मी दहिवडी गटात 61 टक्के इतके झाले. दामाजी नगर गटात 66 तर हुलजंती गटात 64 इतके मतदान झाले.लक्ष्मी दहिवडी एक गट व गण वगळता बाकी ठिकाणी दुरंगी लढत झाली..नऊ वर्षानंतर निवडणुका होत असल्याने या निवडणुका अतिशय प्रतिष्ठित झाल्या निवडणुकीतील उमेदवार हे अतिशय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने शिवाय मतदाराला जि.प.व प.स.साठी दोघांना मतदान करायचा अधिकार असल्यामुळे मतदारानी देखील आपण मत कोणाला टाकणार याचा अंदाज दिला नाही.निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय पक्षांनी खाजगी कंपनीच्या नावे दररोज गावनिहाय सर्वेक्षण करून अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु या सर्वेतून जी माहिती समोर येत होती त्यानुसार त्या त्या गावावर आर्थिक क्षेपणास्त्राचा मारा केला त्यामुळे उमेदवाराचे दिवाळी निघाले तर मतदारांची दिवाळी झाली विधानसभेला बाहेरगावचा मतदार आणला तशा प्रकारचा मतदार यंदा कुणीही आणण्याचा प्रयत्न भोसे गट वगळता कुणीही केला नाही त्यामुळे मतदानाचा टक्का घसरला.विधानसभेच्या तुलनेत भोसे गट वगळता इतर तीन गटात कमी झालेले कुणाला घातक ठरणार हे महत्वाचे आहे.यंदा दोन्ही गटाकडून हात ओले झालेल्या मतदारांनी क्रॉस वोटिंगचा पर्याय निवडला त्यामुळे हे क्रॉस वोटिंग नेमके कुणाला केले हे उद्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे त्यामुळे यात धक्कादायक निकाल लागतो की काय अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान भाजपाकडून जि.प. चार आणि पं. समितीच्या आठ ही जागांवर आपले उमेदवार विजयी होणार असल्याचा दावा व्यक्त करण्यात आला. तर विरोधी आघाडी कडून काही निवडक जागाचा हवाला देण्यात आला..निवडणुक कर्मचाय्रांना सुखद धक्काजि.प.व पंचायत समितीची निवडणूकीसाठी नियुक्त 1264 कर्मचारी मतदानानंतर मतदान साहित्य जमा करण्यासाठी आले असता निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी गुलाबपुष्प देवून स्वागत केले असताना कर्मचारी भारावून केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.