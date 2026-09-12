Machnur Siddheshwar Temple : माचणूरच्या सिद्धेश्वर मंदिरात प्रणिती शिंदेंकडून भाविकांची सेवा; ५ कोटी ४ लाखांच्या विकासकामांचा आढावा

मंगळवेढा : तालुक्यातील माचणूर येथील सिद्धेश्वर मंदिरात महिनाभरापासून सुरू असलेल्या श्रावणमास अनुष्ठानाची शनिवारी भक्तिमय वातावरणात भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करून सांगता झाली.खा. प्रणिती शिंदे यांनी भाविकांना महाप्रसाद वाटण्याची सेवा केल्याने उपस्थितांची मने जिंकली..श्रावण समाप्ती निमित्त मंदिरात शिवस्तुती, धार्मिक विधी आणि विशेष पूजा पार पडल्या. या निमित्ताने शिवलिंगास सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. पंढरपूर येथील महिला भजनी मंडळाच्या भजनाने परिसर भक्तिमय झाला. खा. प्रणिती शिंदे यांच्या प्रयत्नातून उजनी जलपर्यटन योजनेंतर्गत ५ कोटी ४ लाखांच्या निधीतून हा वारसा संवर्धन प्रक्रियेला वेग आला. वारसा जतनासोबतच पर्यटनवाढ व स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.या विकासनिधीचा आढावा खा. प्रणिती शिंदे यांनी मंदिरात दर्शन घेऊन आढावा घेतला. विकासकामे वेगाने सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर त्यांच्या हस्ते भाविकांना महाप्रसाद वाटप करण्यात आला..यावेळी मंदिर समितीचे विठ्ठल डोके, सुनील डोके, हरि डोके, अशोक डोके, धनंजय गायकवाड, बालाजी पुजारी, काका पुजारी, संजय बाबर, सुधीर मुळे, शंकर सरवळे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. कै. कमलाबाई माधवराव पाठक यांच्या स्मरणार्थ प्रसाद सदाशिव भाळवणकर यांच्यातर्फे आर. ओ. वॉटर फिल्टर बसविण्यात आला. .कै. माधव पाठक यांच्या स्मरणार्थ सौ. सोनाली भाळवणकर यांच्याकडून १ लाख २१ हजाराची अनुष्ठान सोहळा देणगी, शहीद मेजर कुणाल गोसावी प्रतिष्ठान (पंढरपूर) तर्फे मंदिर सुरक्षा (CCTV) बसविण्यात.विकास घोडके (सरकोली) यांनी मंदिरासाठी ए.सी. व स्वच्छता उपकरणे या निमित्ताने भेट देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.