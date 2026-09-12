सोलापूर

Machnur Siddheshwar Temple : माचणूरच्या सिद्धेश्वर मंदिरात प्रणिती शिंदेंकडून भाविकांची सेवा; ५ कोटी ४ लाखांच्या विकासकामांचा आढावा

माचणूरच्या सिद्धेश्वर मंदिरात श्रावणमास अनुष्ठानाचा भक्तिमय सांगता सोहळा; महाप्रसाद वाटपातून खा. प्रणिती शिंदे यांची सेवा, वारसा संवर्धन व पर्यटनवाढीसाठी कोटींच्या विकासकामांना गती
Praniti Shinde serves devotees at Machnur Siddheshwar Temple

Praniti Shinde serves devotees at Machnur Siddheshwar Temple

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : तालुक्यातील माचणूर येथील सिद्धेश्वर मंदिरात महिनाभरापासून सुरू असलेल्या श्रावणमास अनुष्ठानाची शनिवारी भक्तिमय वातावरणात भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करून सांगता झाली.खा. प्रणिती शिंदे यांनी भाविकांना महाप्रसाद वाटण्याची सेवा केल्याने उपस्थितांची मने जिंकली.

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