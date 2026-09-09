Madha District Court: माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला अखेर शासनाची मंजुरी; आमदार अभिजीत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

उपळाई बुद्रूक: माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या मागणीला अखेर राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि निधीच्या तरतुदीस शासनाने मान्यता दिल्याने माढा मतदारसंघातील नागरिकांची बहुप्रतीक्षित मागणी मार्गी लागली आहे. आमदार अभिजीत पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.माढा परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवरच्या न्यायालयात जावे लागू नये, तसेच पक्षकार व वकिलांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत, यासाठी आमदार पाटील यांनी हा प्रश्न शासनाकडे लावून धरला होता. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदनही दिले होते. त्यानंतर संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला..शासनाच्या मंजुरीमुळे माढ्यातच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे माढा व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जाण्याची आवश्यकता कमी होणार असून, न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘नागरिकांच्या हक्काच्या सुविधेसाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे समाधान आहे. हा निर्णय माढ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्यायाची सुविधा मिळण्यास मदत होईल,’ अशी प्रतिक्रिया आमदार अभिजीत पाटील यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच राज्य शासनाचे आमदार पाटील यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.