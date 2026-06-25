Ujani Dam: पावसाळ्यातच माढा तहानला! उजनी धरण वजा २६ टक्क्यांवर, अनेक गावांची टँकरची मागणी, खरीप पेरण्या ठप्प..

-किरण चव्हाणमाढा: माढा तालुक्यात पावसाळ्याच्या हंगामातच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. अंजनगाव (खेलोबा) येथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला असून वरवडे, जाधववाडी ( मोडनिंब), पडसाळी या गावांनीही टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.उजनी धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने घटला असून सध्या धरणात वजा २६.०७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी याच दिवशी धरणात ७४.३७ टक्के पाणीसाठा होता. धरणातील पाणीपातळी कमी झाल्याने भीमा-सीना जोड कालव्यातून पुढे पाणी सोडणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. तसेच सीना-माढा उपसा सिंचन योजनाही बंद असल्याने तालुक्यातील शेतीसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे..माढा तालुक्यात पाच साखर कारखान्यांमुळे उसाचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. मात्र यंदाच्या पावसाळ्यात एक दिवसाचा अपवाद वगळता समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे ऊसासह इतर पिके करपण्यास सुरुवात झाली असून काही शेतकऱ्यांचा ऊस पूर्णतः जळून गेला आहे. विंधन विहिरी आणि पारंपरिक विहिरींची पाणीपातळीही मोठ्या प्रमाणात खालावल्याने पर्यायी सिंचन व्यवस्थाही कोलमडली आहे..तालुक्यात खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र २४ हजार ४१ हेक्टर असून मागील वर्षी ४० हजार ६६९ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यंदा सुमारे ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीची अपेक्षा होती. मात्र पावसाअभावी खरीप पेरण्या जवळपास ठप्प झाल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार केवळ १०४ हेक्टरवर उडीद आणि ३८ हेक्टरवर तुरीची पेरणी झाली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rसंभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणीसाठा जपण्यासाठी धरण परिसरात भारनियमन सुरू करण्यात आले असून पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. मागील वर्षी सीना नदीच्या महापुराचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता पावसाळ्यातील दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याने तालुक्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.