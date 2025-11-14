सोलापूर

Solapur Farmers : माढा तालुक्यातील ४७ हजार शेतकऱ्यांना रब्बी अनुदान; २१ हजार शेतकरी प्रतीक्षेत!

Goverment Subsidy : माढा तालुक्यातील ४७ हजार शेतकऱ्यांना रब्बी पेरणीसाठी ४७ कोटीच्या अनुदान मिळाले असून अद्याप २१ हजार शेतकरी रब्बी पेरणीच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाकडून या अनुदानासाठी फार्मर आयडीची अट शिथिल केली असून ईकेवायसी केल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.
Madha farmer's waiting for goverment subsidy 

Sakal

किरण चव्हाण
माढा : अतिवृष्टी आणि पुराने बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बीची पेरणीसाठी राज्यशासनाने प्रति हेक्टर दहा हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. पहिल्या टप्प्यात एक महिन्याचा कालावधीत केवळ १७९ शेतकऱ्यांना १३ लाख ३३ हजार ३२० रूपये अनुदान मिळाले होते. नंतर यासाठीची फार्मर आयडीची असलेली अट शिथिल करून केवळ ईवायसी केल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचा डाटा

Farmer
agricalture department
Crop Damage
Crop Crisis
Solapur

