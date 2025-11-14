Solapur Farmers : माढा तालुक्यातील ४७ हजार शेतकऱ्यांना रब्बी अनुदान; २१ हजार शेतकरी प्रतीक्षेत!

माढा : अतिवृष्टी आणि पुराने बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बीची पेरणीसाठी राज्यशासनाने प्रति हेक्टर दहा हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. पहिल्या टप्प्यात एक महिन्याचा कालावधीत केवळ १७९ शेतकऱ्यांना १३ लाख ३३ हजार ३२० रूपये अनुदान मिळाले होते. नंतर यासाठीची फार्मर आयडीची असलेली अट शिथिल करून केवळ ईवायसी केल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचा डाटा.या कामासाठी वापरल्याने सध्या ४७ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. अतिवृष्टी आणि सिना नदीला आलेल्या महापुरामुळे तालुक्यातील ११८ गावांना त्याचा फटका बसला असून सुमारे ६८ हजार शेतकरी यामुळे बाधीत झाले. यामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांकडे बी बीयांणासाठी पैसे उपलब्ध नाहीत. अशा बाधित शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी दहा हजार रुपयांच्या अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी केली नसेल त्यांनी ईकेवायसी करून घेण्याची आव्हान प्रशासनाने केले आहे. आर्थिक अडचणी, वाफसा नसणे यासारख्या कारणांमुळे माढा तालुक्यात केवळ ३९ टक्केच रब्बीची पेरणी झालेली आहे. आता शासनाने केलेल्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांकडे पैसे उपलब्ध होऊन रब्बीच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे..Pachod News : अतिवृष्टीग्रस्त शाहन्नव हजार शेतकऱ्यांची दिवाळी संपली, मदतीच्या प्रतिक्षेत....!.प्रतिक्रियारब्बी हंगामातील बी बियाणे व इतर कामांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांची मदत ४७ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डिबीटी प्रणालीद्वारे लवकरच मदत जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी करून घ्यावी.- संजय भोसले (तहसिलदार माढा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.