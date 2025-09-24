सोलापूर

Madha Flood : पुराच्या पाण्यात १४ तास झाडावर अडकलेल्या वृद्धाची मध्यरात्री सुखरूप सुटका

Sina River Rescue : माढ्यातील केवड गावात सिना नदीच्या पुरामध्ये १४ तास झाडावर अडकलेल्या ७० वर्षीय कुबेर धर्मे यांना ड्रोन, इन्फ्रारेड आणि रेस्क्यू टीमच्या अथक प्रयत्नांनंतर मध्यरात्री सुखरूप वाचवण्यात आले.
Madha Flood

Madha Flood

Sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा : माढा तालुक्यात सिना नदीला आलेल्या पुरामुळे केवड गावात झाडावर आसरा घेऊन बसलेल्या व्यक्तिला रेस्क्यु टीमने मंगळवारी मध्यरात्री ११ वाजून ५० मिनिटांनी सुखरुप बाहेर काढले. कुबेर नामदेव धर्मे या वृद्ध व्यक्तीने तब्बल १४ तास संपूर्ण पुराच्या पाण्याने वेढलेल्या झाडावर बसून धाडसाने संघर्ष करत काढले.

Loading content, please wait...
madha
flood in maharashtra
flood hit villages
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com