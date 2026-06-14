Solapur School Revival: सीना नदी महापुरानंतर माढ्यातील शाळांचा कायापालट; सेवाभावी संस्था, दानशूर व माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने शाळा अधिक सुसज्ज

माढा : माढा तालुक्यातील सीना नदीला मागील वर्षी आलेल्या पुरामुळे नदीकाठच्या अनेक शाळांचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता वाकाव, केवड येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा व दारफळ येथील नवभारत विद्यालय ही माध्यमिक शाळा सेवाभावी संस्था, दानशूर व्यक्ती व माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीतून पुन्हा उभ्या राहिल्या असून शाळा पूर्वीपेक्षा अधिक सुसज्य ,सोयीसुविधांनी युक्त झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनाही भरपूर शालेय साहित्य मिळाले आहे. .दारफळ (सिना) येथील नवभारत विद्यालयास सकाळ रिलीफ फंडकडून आरओ फिल्टर व सोलर प्लांटसाठी रुपये दोन लाख रुपये, चिंचपोकळी सार्वजनिक उत्सव मंडळ व राष्ट्र सेवा दल संगमनेर मार्फत प्रयोगशाळा साहित्य, माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी ग्रंथालयासाठी पुस्तके, माजी विद्यार्थ्यांकडून ग्रंथालयासाठी दहा कपाटे व चार स्मार्ट टीव्ही व शाळेला रंग, खेळाचे साहित्य, टीव्ही, शिक्षिका श्रीमती जाधव व श्रीमती कुंभार यांच्याकडून प्रत्येकी एक टीव्ही, छाया प्रकाश फाउंडेशनकडून स्मार्ट टीव्ही, ऑल इंडिया पोस्टल व आर एम एस पेन्शनर्स असोसिएशनकडून सहा संगणक भेट, राष्ट्रसेवादल सांगलीकडून दोन संगणक, दिलीप कदम बार्शी यांनी विद्यालयास दहा ग्रीन बोर्ड, दत्तात्रय दगडे यांनी मुलीच्या शौचालयासाठी आर्थिक मदत ,स्पोर्ट ग्रुप पळसदेव यांनी खेळाचे साहित्य, सचिन माने यांनी १०० तर रवींद्र साळुंखे यांनी २५ बेंच दिले. निता साने यांच्याकडून इंटरऍक्टिव्ह बोर्ड, लालबागचा राजा गणपती मंडळाकडून शैक्षणिक साहित्यमिळाले. या मदतीमुळे शाळा पूर्वीपेक्षा अधिक चांगली झाली आहे..वाकाव येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेला दहाहून अधिक सेवाभावी संस्था व व्यक्तिगत लोकांनी मदत केली आहे. आमनेवाडी सांगली, पुणे येथील अमोल सावंत, शिवश्री श्रीमंत कोकाटे, सांगलीतील पलूस येथील ग्रामस्थ, संतोष अनभुले व ढवळसचे ग्रामस्थ, मुंबई येथील लालबागचा राजा, आळंदी येथील चिखलीकर, माढयातील मुले, विनोद परिचारक व श्नी. कोकाटे, रयत शिक्षण संस्था इस्लामपूर, वाकाव येथील महादेव मगर, विठ्ठलवाडी येथील शिक्षक व उपळाई बुद्रुक येथील नंदिकेश्वर विद्यालयातील विद्यार्थी व सकाळ रिलीफ फंडातून दोन लाख रूपये मिळाले. वरील सेवाभावी संस्था व व्यक्तिगत लोकांनी स्कूल में शालेय साहित्य पेन पेन्सिल बाटली यासारख्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी वस्तू दिले. शाळेतील शौचालयाचे नुकसान झाले होते. सकाळ रिलीफ फंडातून मिळालेल्या मदतीने शौचालय दुरुस्ती करून शाळेच्या दर्शनी भागाला रंगरंगोटी करण्यात आली यामुळे शाळा आता पूर्वीपेक्षाही अधिक सुसज्ज सोयीसुविधांनी युक्त व विद्यार्थ्यांना पुरेसे शैक्षणिक साहित्य मिळाले आहे..सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या माढा तालुक्यातील केवड येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेला विविध सेवाभावी संस्थांच्या मदतीमुळे नवे रूप आले आहे. या शाळेला अकलूज येथील वीर साम्राज्य ग्रुप, वैराग मित्र मंडळ ग्रुप, सेवाव्रती फाउंडेशन पुणे, उमेद फाउंडेशन कोल्हापूर, छायाप्रकाश फाउंडेशन दिल्ली, एमपीएससी ग्रुप पुणे, सेवाभारती पुणे, कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज इस्लामपूर, स्व. श्रीमती विद्या पाटील मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट पुणे, दुर्ग संवर्धन संस्था महाराष्ट्र पुणे, बार्शी येथील शिवाजी महाविद्यालयातील २००१ ची बॅच यांनी शालेय साहित्य लेझीम फ्रिज सॅक यासारख्या शालेय उपयोगी वस्तू भेट दिल्या. सेवा भारती पुणे यांनी शौचालयाची दुरुस्ती तर सकाळ रिलीफ फंडातून बेंच, संगणक कक्ष फर्निचर, फरशी बसविण्यात आली. वर उलेख्खलेल्या संस्था, व्यक्तींशिवाय अनेकांनी या शाळांना मदत केली आहे..एखाद्या मोठ्या संकटात शासनाच्या मदतीची वाट पाहत बसण्यापेक्षा ग्रामस्थांनी व संबंधित संस्थेशी निगडित असलेल्या लोकांनी मदत केल्यास मोठ्या संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होत असल्याचे मूर्तिमंत उदाहरण या तीन शाळा आहेत. या अगोदर पुराने हैराण झालेल्या कोल्हापूर आणि सांगली या भागातून मदत गेली होती. आता या दोन जिल्ह्यने या शाळांना मदत केली आहे. एकमेकांना मदत करण्याचा धर्म सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याने पाळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.