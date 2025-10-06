सोलापूर

Madha News : "म्हारी छोरी किसी छोरे से कम है के" संस्कृतीने देशाचे नाव कोरले; माढ्यातील शिराळ गावात लिहिला जातोय 'दंगल'चा नवा अध्याय..!

All India Kurash Champion : माढा तालुक्यातील शिराळ (मा.) येथील संस्कृती सदाशिव टोणपे या उदयोन्मुख पैलवान कन्येने रायपूर येथे सब-जुनिअर कुराश नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक पटकावत 'ऑल इंडिया चॅम्पियन'चा बहुमान मिळवला असून, तिची कोरिया येथील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे.
कुर्डुवाडी : माढा तालुक्यातील शिराळ (मा.) या गावाने पुन्हा एकदा कुस्तीच्या आखाड्यात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले आहे. शिराळ येथील संस्कृती सदाशिव टोणपे या उदयोन्मुख पैलवान कन्येने छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या सब जुनिअर कुराश (कुस्ती) नॅशनल चॅम्पियनशिप २०२५-२६ स्पर्धेत सुवर्णमय कामगिरी केली. तिने २४ किलो वजन गटात सुवर्णपदक पटकावून संपूर्ण महाराष्ट्राची मान उंचावली आहे.

