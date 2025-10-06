Madha News : "म्हारी छोरी किसी छोरे से कम है के" संस्कृतीने देशाचे नाव कोरले; माढ्यातील शिराळ गावात लिहिला जातोय 'दंगल'चा नवा अध्याय..!

अभिजीत पांडगळे कुर्डुवाडी : माढा तालुक्यातील शिराळ (मा.) या गावाने पुन्हा एकदा कुस्तीच्या आखाड्यात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले आहे. शिराळ येथील संस्कृती सदाशिव टोणपे या उदयोन्मुख पैलवान कन्येने छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या सब जुनिअर कुराश (कुस्ती) नॅशनल चॅम्पियनशिप २०२५-२६ स्पर्धेत सुवर्णमय कामगिरी केली. तिने २४ किलो वजन गटात सुवर्णपदक पटकावून संपूर्ण महाराष्ट्राची मान उंचावली आहे..अतिशय महत्वाच्या विजयामुळे संस्कृती टोणपे हिला 'ऑल इंडिया चॅम्पियन' हा सर्वोच्च बहुमान मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, या राष्ट्रीय स्तरावरील यशानंतर कोरिया येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतीय संघाकडून तिची अधिकृत निवड झाली आहे..पैलवानांचा वारसा आणि जिद्दीची कहाणीशिराळ हे गाव पूर्वीपासूनच पैलवान क्षेत्रासाठी नावाजलेले गाव आहे. या मातीत अनेक पैलवान होऊन गेले आहेत आणि संस्कृतीने याच मातीतला वारसा पुढे चालवला आहे. संस्कृतीचे वडील सदाशिव टोणपे आणि चुलते हे देखील उत्तम पैलवान आहेत. वडिलांनी सांगितले की, "ग्रामीण भागात आधुनिक सुविधांचा अभाव आहे, आमच्या शेतातील काही मोकळ्या जागेत कुस्तीचे मैदान तयार केले आहे, आणि तिथेच तिचा सराव घेतला जातो. अशी प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही संस्कृतीने आपल्या कष्टाने आणि जिद्दीने सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले आहे. संस्कृतीच्या या यशामागे तिच्या कुटुंबाचा, प्रशिक्षक आणि प्रामुख्याने तिच्या वडिलांचाच मोठा वाटा आहे..संस्कृतीच्या या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या निवडीबद्दल तिचा यथोचित गौरव करण्यात आला. यावेळी पोलीस निरीक्षक अतुल मोहिते, विलास उबाळे, बाबाराजे जगताप, शंकर माने, बाळासाहेब टोणपे, अशोक टोणपे, बापू गायकवाड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यांनी संस्कृतीचे अभिनंदन करून तिला पुढील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. तर शिराळ सारख्या खेडे गावाचे नाव तिने गौरवाने उंचावले आहे. म्हूणन गावकऱ्यांनी देखील आनंद साजरा करत संस्कृतीला भावी वाटचालीसाठी शुभेच्या दिल्या. त्यामुळे संस्कृतीच्या या यशामुळे शिराळच्या मातीत पुन्हा एकदा 'दंगल'चा नवा अध्याय लिहिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.