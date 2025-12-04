Solapur Protest : उंदरगाव–केवड रस्ता दुरुस्तीच्या मागणीसाठी प्रहारचे अनोखे रक्तदान आंदोलन; ३३ जणांनी केले रक्तदान!

माढा : माढा तालुक्यातील उंदरगाव ते केवड गावाला जोडणाऱ्या पुलाजवळील केवड येथील भैरवनाथ मंदिरासमोरील रस्ता दुरुस्तीसाठी करण्याच्या मागणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात गुरूवारी (ता. ४) सकाळी दहा वाजता रक्तदान आंदोलन केले. यावेळी ३३ जणांनी रक्तदान केले. रस्ता दुरूस्तीच्या मागणीसाठी प्रहारने अनोखे आंदोलन केले. याबाबत संघटनेने तहसीलदार संजय भोसले व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सुनील हेळकर यांना निवेदन दिले होते. माढा तालुका व परिसरातील सर्व कारखान्यांमुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. तालुक्यातील उंदरगाव ते केवड गावाला जोडणारा पूल तसेच केवड गावाजवळील भैरवनाथ मंदिरासमोरील रस्ता प्रचंड खराब झाला आहे. .त्या ठिकाणी २ ते ३ फुट खोल खड्डे पडलेले आहेत. उसाच्या वाहने जाणे त्या रस्त्यावरून अशक्य झाले आहे. या रस्त्याने शाळकरी मुले ही ये जा करत असतात. येथे बऱ्याच उसाने भरलेल्या ट्रॉली पडल्या आहेत. केवड ते जामगाव रस्ताही दुरूस्त करण्याची गरज आहे. आठ दिवसांत रस्ता दुरुस्ती नाही झाली तर रस्ता मशीनने खोदून पूर्ण वाहतूक बंद करण्याचा इशारा प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक पंडित साळुंके यांनी दिला आहे. .Nashik Politics : 'तरुणांना संधी द्या, आता बस झाले!' नाशिक रोड प्रभागात भाजपसमोर 'प्रामाणिक' विरुद्ध 'बंडखोरी'चा पेच.यावेळी प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक पंडित साळुंके, तालुका अध्यक्ष अमोल केसरे, प्रहारचे तालुका संघटक मालोजी चव्हाण, केवडचे सरपंच राजेंद्र पाटील , कालिदास चव्हाण, स्वाभिमानीचे नेते विश्वजीत पाटील, सतीश लटके, संभाजी लटके, दादा कोळेकर, अमोल तांबिले, गणेश नाईकवाडे, अविनाश धर्मे, गणेश चव्हाण, राहुल धर्मे, बाळासाहेब लटके, सौदागर भांगे, पृथ्वीराज लटके, स्वप्नील साळुंके, गौरव साळुंके, प्रफुल्ल लटके , माणिक भुसारे, अक्षय वाघमारे, पोपट घुले, अनुरथ जाधव, बबन पवार, नितीन चव्हाण सागर चव्हाण यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.