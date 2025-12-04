सोलापूर

Solapur Protest : उंदरगाव–केवड रस्ता दुरुस्तीच्या मागणीसाठी प्रहारचे अनोखे रक्तदान आंदोलन; ३३ जणांनी केले रक्तदान!

Blood Donation Protest : माढा तालुक्यातील उंदरगाव–केवड रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामस्थांनी अगळे-वेगळे रक्तदान आंदोलन केले. खराब रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे सुरू असलेल्या त्रासाचा निषेध म्हणून ३३ ग्रामस्थांनी रक्तदान केले
Blood Donation Agitation Over Poor Road Conditions in Madha Taluka

किरण चव्हाण
माढा : माढा तालुक्यातील उंदरगाव ते केवड गावाला जोडणाऱ्या पुलाजवळील केवड येथील भैरवनाथ मंदिरासमोरील रस्ता दुरुस्तीसाठी करण्याच्या मागणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात गुरूवारी (ता. ४) सकाळी दहा वाजता रक्तदान आंदोलन केले. यावेळी ३३ जणांनी रक्तदान केले. रस्ता दुरूस्तीच्या मागणीसाठी प्रहारने अनोखे आंदोलन केले. याबाबत संघटनेने तहसीलदार संजय भोसले व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सुनील हेळकर यांना निवेदन दिले होते. माढा तालुका व परिसरातील सर्व कारखान्यांमुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. तालुक्यातील उंदरगाव ते केवड गावाला जोडणारा पूल तसेच केवड गावाजवळील भैरवनाथ मंदिरासमोरील रस्ता प्रचंड खराब झाला आहे.

