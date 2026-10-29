Madha Politics: माढ्याची खासदारकी राष्ट्रवादीला सोपी! पदवीधरच्या निकालाचा परिणाम; दोन आमदार पक्षासोबत तर दोन भाजपच्या जवळ

सोलापूर : ज्येष्ठ नेते शरद पवारांचा बालेकिल्ला म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राची ओळख आहे. विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही ओळख अंधुक झाली होती. विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर मतदारसंघातील हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्या विजयाने ही ओळख पुन्हा एकदा रुजली आहे. हा बालेकिल्ला पुन्हा उभारण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला काँग्रेसची मोलाची साथ मिळाली. माढा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या माण (जि. सातारा) विधानसभा मतदारसंघातील देशमुख-जाधव विजयी झाल्याने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीने माढा लोकसभा सेफ केल्याचे मानले जात आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, विश्वजित कदम, खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार विशाल पाटील, खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह इतर नेत्यांची साथ मिळाली. भाजपच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव या आमदार सतेज पाटील यांच्या भाची असतानाही त्यांनी आघाडीधर्म पाळला. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत त्यांनी मिळविलेल्या विजयाचाही परिणाम सकारात्मक झाला. या मतदारसंघात उमेदवारीवरून महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली असली, तरीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी अधिक घट्ट झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्ह्यात चार आमदार आहेत. त्यातील माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील व मोहोळचे आमदार राजू खरे हे पक्षासोबत राहिले, तर माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर व करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील हे भाजपसोबत राहिले. गेल्या काही दिवसांमध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये असलेली अस्वस्थता या निवडणुकीत अधिक प्रकर्षाने जाणवली..जिंकताना शरद पवारांच्या विचारांची मते चालतात, आता पवारांचा पक्ष का नको?, असा सवालही अनेक कार्यकर्त्यांनी या आमदारांना विचारला आहे. त्यामुळे आमदार पाटील व जानकर यांचे राष्ट्रवादीसोबतचे अंतर येत्या काळात अधिक वाढत जाण्याची शक्यता आहे. सोलापूर जिल्ह्यात माढ्याचे राष्ट्रवादीचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी आखलेली रणनीती यशस्वी ठरली आहे. त्याचा मोठा लाभ त्यांना माढा लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी होण्याची शक्यता आहे. पदवीधरचे तत्कालीन आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यानंतर दोन वेळा भाजपला ही जागा गमवावी लागली आहे. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीचे अरुण लाड व यावेळी हर्षदा देशमुख-जाधव येथून विजयी झाल्याने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या विचारांचा पगडा दुसऱ्यांदा या मतदारसंघावर राहिला आहे..‘उबाठा’चे मोदी कार्ड फेलमविआतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उबाठा)ने पदवीधर मतदारसंघातून कोल्हापूरचे सुनील मोदी यांना मैदानात उतरविले होते. ही निवडणूक भाजपच्या डॉ. स्मिता जाधव विरुद्ध राष्ट्रवादीच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्यातच रंगली. या स्पर्धेत ‘उबाठा’चे मोदी ना प्रचारात स्पर्धेत होते, ना मतदानामध्ये स्पर्धेत होते. ‘उबाठा’च्या उमेदवाराला तीन हजारांच्या आसपास मते मिळाल्याने पदवीधरमध्ये ठाकरेंचे मोदी कार्ड फेल गेले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.माण’मधील नेतृत्वाचा सुटला पेचमाढा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या माण (जि. सातारा) विधानसभा मतदारसंघात नेतृत्वाचा पेच २००९ पासून ते आजतागायत कायम आहे. राष्ट्रवादीतील नेत्यांमध्ये प्रभावी विसंवाद आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री तथा माणचे भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांना या विसंवादाचा लाभ होत आला आहे. हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीपासूनच तालुक्याच्या राजकारणात लक्ष घातले आहे. आता त्यांच्याकडे विधान परिषदेची आमदारकी आल्याने या तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा पेच येत्या काळात सुटेल, अशी शक्यता आहे. तालुक्यातील विखुरलेली राष्ट्रवादी येत्या काळात एकमुखी होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.