Madha News : लोंढेवाडीत रंगला ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’! पैठणीच्या खेळानंतर ज्येष्ठ मंडळींच्या धमाल खेळाने उडवली हास्याची कारंजी; पंचक्रोशीत चर्चेला उधाण

माढा - सध्या महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव यांसारख्या विविध उत्सवांमध्ये ‘खेळ पैठणीचा’ हा लोकप्रिय खेळ गावागावांत रंगताना दिसतो. महिलांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे या खेळाची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे..मात्र, माढा तालुक्यातील लोंढेवाडीने याला एक भन्नाट आणि आगळावेगळा ट्विस्ट देत ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’ हा अनोखा उपक्रम साकारला. या धमाल विनोदी खेळाने गणेशोत्सवात उपस्थितांच्या हास्याचा अक्षरशः धबधबा सुरू झाला.लोंढेवाडी (ता. माढा) येथील जय गणेश तरुण मंडळ, दांडेकर पूल यांच्या वतीने गणेशोत्सवानिमित्त गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच उपक्रमांतर्गत गावातील माता-भगिनींच्या आग्रहास्तव नुकताच ‘खेळ पैठणीचा’ हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला..मात्र, पैठणीच्या खेळाची रंगत ओसरते न ओसरते तोच दुसऱ्या दिवशी लोंढेवाडीत एक नवा आणि भन्नाट प्रयोग करण्यात आला. बाबासाहेब लोंढे यांच्या संकल्पनेतून ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’ हा आगळावेगळा मनोरंजनात्मक आणि तुफान विनोदी खेळ आयोजित करण्यात आला. गावातील धोतर नेसणारे तसेच विजार परिधान करणारे ज्येष्ठ ग्रामस्थ या खेळात सहभागी झाले आणि मग सुरू झाला हास्य-विनोदाचा भन्नाट जल्लोष!.या खेळात सहभागी स्पर्धकांना दोरीला बांधलेली जिलेबी खाणे, सर्वांच्या आधी धोतर नेसून दाखविणे, संगीत खुर्ची, तसेच कपाळावर ठेवलेले बिस्किट हाताचा वापर न करता केवळ चेहऱ्याच्या हालचालींनी तोंडापर्यंत आणून खाणे अशा विविध भन्नाट खेळांमध्ये आपले कौशल्य आजमावावे लागले. ज्येष्ठ मंडळींच्या उत्साहामुळे आणि त्यांच्या गंमती-जमतींमुळे उपस्थित प्रेक्षकांना हसता हसता अक्षरशः पुरेवाट झाली.या आगळ्यावेगळ्या स्पर्धेत मच्छिंद्र मोरे यांनी प्रथम, अरुण गायकवाड यांनी द्वितीय तर नागनाथ इंगळे यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. विजेत्यांना मानाचे धोतर व टोपी घालून सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतर तरुणांनी या ज्येष्ठ विजेत्यांना खांद्यावर उचलून घेत टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे अभिनंदन केले. ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि तरुणांचा उत्साह यामुळे कार्यक्रमाला विशेष रंगत आली..या कार्यक्रमासाठी लोंढेवाडीसह पंचक्रोशीतील लहान-थोर स्त्री-पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘खेळ पैठणीचा’नंतर आता ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’ ही संकल्पना पंचक्रोशीत चर्चेचा विषय ठरली आहे. पारंपरिक वेशभूषेला मनोरंजनाची जोड देत साकारलेला हा अनोखा उपक्रम उपस्थितांच्या चांगलाच पसंतीस उतरला..‘खेळ पैठणीचा’ या खेळाप्रमाणेच ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’ हा अनोखा खेळही भविष्यात महाराष्ट्रभर पोहोचावा, अशी अपेक्षा जय गणेश तरुण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बाबासाहेब लोंढे यांनी केले, तर मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद मुळूक यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.