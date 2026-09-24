सोलापूर

Madha News : लोंढेवाडीत रंगला ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’! पैठणीच्या खेळानंतर ज्येष्ठ मंडळींच्या धमाल खेळाने उडवली हास्याची कारंजी; पंचक्रोशीत चर्चेला उधाण

माढा तालुक्यातील लोंढेवाडीने याला एक भन्नाट आणि आगळावेगळा ट्विस्ट देत ‘खेळ धोतराचा आणि विजारीचा’ हा अनोखा उपक्रम साकारला.
khel dhotracha aani vijaricha event

khel dhotracha aani vijaricha event

sakal

किरण चव्हाण
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माढा - सध्या महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव यांसारख्या विविध उत्सवांमध्ये ‘खेळ पैठणीचा’ हा लोकप्रिय खेळ गावागावांत रंगताना दिसतो. महिलांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे या खेळाची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

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