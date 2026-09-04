सोलापूर

Maratha Reservation: माढ्यात मराठा आंदोलकांचा रास्ता रोको; जरांगे-पाटील यांच्या समर्थनार्थ चक्काजाम, ‘जलसमाधी’चा इशारा

Madha Maratha Protest Backs Manoj Jarange Patil With Chakka Jam: मराठा आरक्षणासाठी माढ्यात टायर पेटवून रास्ता रोको, जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलनातून जलसमाधीचा इशारा
Madha Chakka Jam Protest By Maratha Activists In Support Of Manoj Jarange Patil Water Samadhi Warning Issued

Madha Chakka Jam Protest By Maratha Activists In Support Of Manoj Jarange Patil Water Samadhi Warning Issued

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माढा: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या समर्थनार्थ माढा येथे मराठा आंदोलकांनी टायर पेटवून चक्काजाम आंदोलन केले. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात यावली-सालसे राज्य मार्गावर ठिय्या देत रास्तारोको करण्यात आला. त्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली.

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