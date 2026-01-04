UPSC Success Story:अजित ठरला माढा तालुक्यातील पहिला संरक्षण अधिकारी; वडील संरक्षण दलातून सेवानिवृत्त व्हायच्या दाेन दिवस आधी मुलगा देशसेवेस!

मोडनिंब: केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या संयुक्त संरक्षण सेवा (सीडीएस) परीक्षेत माढा तालुक्यातील अरण येथील अजित रणदिवे या तरुणाने बाजी मारली आहे. या परीक्षेत यश मिळवून अजितने संरक्षण दलात माढा तालुक्यातून पहिला उच्चपदस्थ अधिकारी होण्याचा मान मिळविला आहे. या यशाबद्दल त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .अजित यांचे वडील शंकर रणदिवे संरक्षण दलातून तीस वर्षांच्या सेवेतून ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. याच वेळी अजित हे संरक्षण दलात उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून सामील होत असल्याने राष्ट्रसंरक्षणात रणदिवे कुटुंबाचा वारसा पुढे सुरू राहणार आहे. अजित यांच्या निवडीने अरण व परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अजितने आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज मोहाली येथून बी. ए. एलएलबी ही पदवी संपादन केली आहे. वडील शंकर रणदिवे हे संरक्षण दलात सुभेदार पदावर कार्यरत होते..अजित यांनी लहान वयातच संरक्षण दलात उच्चपदस्थ अधिकारी होण्याचे स्वप्न बाळगले होते. यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत (एनडीए) प्रवेशासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु ते शक्य न झाल्याने पदवीचा अभ्यासक्रम सुरू असतानाच त्यांनी लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या सीडीएस परीक्षांचा सराव सुरू केला. उच्चतम काठिण्य पातळी असलेल्या या परीक्षेत त्यांना सुरवातीस अपयश आले. परंतु खचून न जाता जिद्द आणि सातत्याच्या जोरावर ते या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. देशभरातून जवळपास चार लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली..यातून तिन्ही दलांसाठी केवळ ४५० अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती होणार होत्या. यात केवळ सहा हजार विद्यार्थी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाले. यानंतर विभागवार स्क्रीनिंग टेस्ट घेतल्या गेल्या. यामध्ये केवळ पस्तीस विद्यार्थ्यांमध्ये समावेश झाला. यानंतर शारीरिक क्षमता, मानसिक कणखरता, नेतृत्व क्षमता व निर्णय क्षमता या आधारे अजित यांच्यासह केवळ पाच विद्यार्थी पात्र ठरले. यानंतर शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणी घेण्यात आली. २९ डिसेंबर रोजी या परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्यात आला. देशभरातून त्यांनी ३९२ वी रँक मिळवत संरक्षण दलात लेफ्टनंट होण्याचा मान मिळविला..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...वडिलांची स्वप्नपूर्तीशंकर रणदिवे हे तीस वर्षांच्या देशसेवेनंतर ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. दोन दिवस अगोदरच २९ रोजी अजित सीडीएसमध्ये उत्तीर्ण झाल्याचा निकाल आला. शंकर यांचा लहान मुलगा अश्विनीकुमार संगणक अभियंता म्हणून नोकरीस आहे. सेवानिवृत्त होत असताना देशसेवेचा वारसा अजितच्या नियुक्तीने पुढे सुरू राहिल्याचे समाधान असल्याचे मत सुभेदार शंकर रणदिवे यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.