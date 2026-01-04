सोलापूर

UPSC Success Story:अजित ठरला माढा तालुक्यातील पहिला संरक्षण अधिकारी; वडील संरक्षण दलातून सेवानिवृत्त व्हायच्या दाेन दिवस आधी मुलगा देशसेवेस!

Father and son Serving Nation in Defence forces: अजित रणदिवे: माढा तालुक्यातील पहिला संरक्षण अधिकारी बनण्याचा मान
From Soldier Father to Officer Son: Ajit’s Inspiring Journey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोडनिंब: केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या संयुक्त संरक्षण सेवा (सीडीएस) परीक्षेत माढा तालुक्यातील अरण येथील अजित रणदिवे या तरुणाने बाजी मारली आहे. या परीक्षेत यश मिळवून अजितने संरक्षण दलात माढा तालुक्यातून पहिला उच्चपदस्थ अधिकारी होण्याचा मान मिळविला आहे. या यशाबद्दल त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

