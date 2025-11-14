Solapur Agriculture : माढा तालुक्यातील रब्बीच्या पेरणी केवळ‌ ३९ टक्के; वाफसा नाही; पूरस्थिती, अतिवृष्टीचा परिणाम!

माढा : सीना नदीकाठी निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीची मदत ही काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. फार्मर आयडी नसणे, आधार अपडेट नसणे यासारख्या कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांची मदत मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांकडे पैसा उपलब्ध नसल्यानेही पेरणीसाठी शेतकऱ्याने हात आखडता घेतलेला आहे. सीना नदीकाठची पूर परिस्थिती व तालुक्यातील अतिवृष्टी यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अद्यापही वाफशावरती आलेल्या नाहीत. त्यामुळेही पेरणी क्षेत्र घटलेले आहे. उद्या काही दिवसात गहू, हरभरा यासारख्या पिकाच्या पेरणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे..माढा तालुक्यातील रब्बी हंगामाची पेरणी आकडेवारी कंसात सरासरी पेरणीक्षेत्र हेक्टरीमध्ये असून कंसाबाहेरील अंक प्रत्यक्ष पेरणीचे आहेत. ज्वारी -७७०८ - २७.३३ टक्के (२८२०५), मका - ६७६७ - १९०.४१ टक्के (३५५४), गहू -२१२ - ७.०५ टक्के (३००८), इतर तृणधान्ये - ०० (१००), हरभरा - ११८६ - २६.४३ टक्के (४४८७), भुईमूग ४० (००), सूर्यफूल ००( १५००) करडई - ००(२५), इतर गळीत धान्ये - ४०- २.६२ (१५२५). तालुक्यातील सरासरी पेरणीक्षेत्र ४० हजार ८७९ हेक्टर असून प्रत्यक्षात १५ हजार ९१३ हेक्टरवर पेरणी झाली असून तालुक्यातील केवळ ३८.९३ टक्केच रब्बीची पेरणी झाली आहे..भोर तालुक्यातील भात पीके भुईसपाट.याशिवाय तालुक्यात पूर्वहंगामी ऊसाची २९८८ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली आहे. रब्बी मका २२४३ हेक्टर, कडवळ १३७० हेक्टर, लुसर्न घास ५९० हेक्टर, नेपिअर ग्रास ३०१ हेक्टर अशी ४५०४ हेक्टरवर चारपिकांची लागवड केली आहे. भाजीपाला, फुले, सुगंधी वनस्पतीची लागवड आकडेवारी हेक्टरमधे पुढीलप्रमाणे असून कंसातील अंक सरारसरी पेरणीक्षेत्राचे असून कंसाबाहेरील अंक प्रत्यक्ष पेरणीचे आहेत. कांदा ३९३९ ( ४८२५), टोमॅटो ३७४ (१८८४), मिरची २५४(९), वांगी १७३ (१०७९), भेंडी १३९ (१), दोडका ९८ (१२५), गवार २२५ (६), इतर भाजीपाला १५ (१२७), हळद १.९(००), आले १६ (१४), गुलाब ३५ (२), झेंडू १५१.४ (१३), शेवंती ४३ (२)..तालुक्यातील १९ हजार ३१७ हेक्टरवर फळबागा असून यंदा ५३५.२ हेक्टरवर नवीन फळबागा लागवड झाली आहे. फळबाग लागवडीचे फळनिहाय क्षेत्र हेक्टरमध्ये पुढीलप्रमाणे कंसातील अंक जुन्या क्षेत्राचे असून कंसाबाहेरील अंक यंदाच्या लागवडीचे आहेत. आंबा ३९ (३८९), द्राक्षे २९ (२४०६), डाळिंब १०८ (७०९१), लिंबू ८ ( ७०१), पेरू ६२ (४९५), चिकू १ (२८०), सिताफळ ९ (२९४०), आवळा १ (११), नारळ १ (९५), बोर ३१ (६९०), जांभूळ ०० (२४०), चिंच ०० (३९०), केळी १४१ ( ३२९०), पपई ११ ( २९९), कलिंगड ५९ (००), खरबूज ३५ (००)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.