Social Harmony Story:भक्ती आणि मानवतेचा संगम! माढा वारीत सर्वधर्मसमभावाचे दर्शन; पालखीत १५ मुस्लिम बांधवांचा सहभाग

-किरण चव्हाणमाढा: आषाढी वारी ही केवळ भक्तीची नव्हे, तर सामाजिक समतेची आणि सर्वधर्मसमभावाची परंपरा जपणारी वारी आहे, याची प्रचिती बार्शी तालुक्यातील काटेगाव येथून निघालेल्या श्री हनुमान मंदिर देवस्थानच्या पालखी सोहळ्यातून पुन्हा एकदा आली. १२५ वारकऱ्यांसह निघालेल्या या दिंडीत १५ मुस्लिम बांधवांनीही उत्स्फूर्त सहभाग घेत माढ्यातील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मूर्तीचे दर्शन घेतले आणि पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पुणे येथील उद्योजक व मूळचे काटेगाव येथील लायकअली (दगडूशेठ) लाल पटेल व जलाल शक्कुर पटेल यांनी यंदापासून या पालखी सोहळ्याची सुरुवात केली असून संपूर्ण सोहळ्याचा खर्चही त्यांनी उचलला आहे. अफजल खलील पटेल यांचे यासाठी मार्गदर्शन लाभले. २१ जुलै रोजी काटेगावमधून निघालेला पालखी सोहळा २३ जुलै रोजी माढ्यात दाखल झाला..काटेगाव हे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे जिवंत उदाहरण मानले जाते. गावातील दोन्ही समाज एकमेकांच्या धार्मिक उत्सवांत मनापासून सहभागी होतात. सय्यद अल्लाउद्दीन बादशाह दर्ग्याचा उरूस असो वा हनुमान मंदिरातील धार्मिक कार्यक्रम, सर्वजण एकोप्याने ते साजरे करतात. याच सलोख्याच्या परंपरेतून या पालखी सोहळ्याला आकार आला आहे..माढ्यात आगमनानंतर गुरूराज कानडे, अजित गवळी, गणेश भांगे, बापू कुंभेजकर व अनिल शहाणे यांनी मुस्लिम वारकऱ्यांसह सर्व दिंडीचे स्वागत केले. विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक होताना धर्म, जात आणि पंथ यांच्या सीमा विरघळून जातात, याचे हे चित्र होते..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rआज समाजात ऐक्य आणि परस्पर विश्वासाची गरज अधिक अधोरेखित होत असताना काटेगावच्या या पालखीने वारीच्या "माऊली" परंपरेतील समतेचा आणि बंधुभावाचा संदेश कृतीतून दिला आहे. भक्ती आणि मानवतेचा हा संगमच महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेची खरी ओळख असल्याचे या सोहळ्याने अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.