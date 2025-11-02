Mangalwedha News : शिंदे सरकारच्या निर्णयाची फडणवीस सरकारकडून अंमलबजावणी नाही; रोजगार सेवक मानधनाच्या प्रतीक्षेत

मंगळवेढा : महायुती सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांना आठ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला मात्र एक वर्षानंतर देखील अद्यापही रोजगार सेवक मानधनाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे त्यांच्याच मंत्रीमंडळात असताना अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले. .ग्रामीण भागातील मजुरांना किमान शंभर दिवसाचे काम त्याच्या परिसरातील पाच किलोमीटर अंतराच्या आत उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांसाठी ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती २६ जानेवारी २००८ च्या ग्रामसभेतून केली. या योजनेतील लाभार्थी असलेल्या अल्पभूधारक व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी विहीर, फळबाग, शौचालय, गांडूळ खत प्रकल्प व रेशीम उद्योग, घरकुल यासारखे अनेक चांगल्या योजना शासनाने आणल्या. त्यामध्ये शरदचंद्रजी पवार गोठा योजना ही तर चक्क कागदावरच राहिली परंतु या योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कमकुवत असल्यामुळे या योजनेचा लाभदेखील शेतकऱ्यांना म्हणावा तितक्या प्रमाणात झाला नाही..या योजनेतील देखरेख करणारे अन्य अधिकारी हे पगारी स्वरूपात आहेत तर गावपातळीवरील ग्रामरोजगारसेवक मात्र मानधनावर आहेत. त्यांना प्रत्यक्षात मिळालेले किरकोळ मानधन हे त्यांच्या अन्य खर्चाला जात आहे. त्यामुळे कौटुंबिक खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न देखील त्यांच्यासमोर आहे. तब्बल सतरा वर्षानंतर कोणत्याही प्रकारचे स्थैर्य अथवा कोणती सुविधा शासनाने दिली नाही. .Georai Crime : धुमेगाव शिवारात दोनशे किलोची गांजाची झाडे जप्त; बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.२०२४ ची विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकासमवेत झाल्या बैठकीतून दरमहा आठ हजार रुपये मानधन व दहा हजार पेक्षा अधिक मनुष्य दिन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सहा महिन्यानंतर देखील त्यांच्या खात्यावर जमा नाही. सध्या हजेरी पत्रक ऑनलाइन काढण्याची सुविधा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध केले परंतु प्रिंटर उपलब्ध न केल्याने प्रिंट करावयाचा खर्च देखील खिशातून करावा लागत आहे..ग्रामपंचायतीकडे तब्बल १७ वर्षे काम करून देखील शासनाने त्यांना सेवेत घेण्याबाबत किंवा अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याबाबत विचार केला नाही. बाकीच्या संघटनाने आंदोलन केल्यावर लगेच त्यांना विचार केला जातो, परंतु रोजगार सेवकाच्या प्रश्नाकडे मात्र शासन गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाची ग्रामीण विकासाची महत्त्वाची योजना सध्या दुर्लक्षित होत आहे.ग्रामरोजगार सहायकांना 3 ऑक्टोबर 2024 या रोजी आठ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला तसा शासन निर्णय काढला परंतु आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही म्हणून राज्यातील 27 हजार रोजगारसेवकाचा प्रश्न असून त्यानीच घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.दयानंद कांबळे,उपाध्यक्ष ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटना महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.