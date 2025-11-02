सोलापूर

Mangalwedha News : शिंदे सरकारच्या निर्णयाची फडणवीस सरकारकडून अंमलबजावणी नाही; रोजगार सेवक मानधनाच्या प्रतीक्षेत

Eknath Shinde's Unfulfilled Promise : माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामरोजगार सेवकांना 8,000 रुपये मानधन देण्याचा घेतलेला निर्णय वर्षभरानंतरही अमलात न आल्याने रोजगार सेवक मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Eknath Shinde's Unfulfilled Promise

Eknath Shinde's Unfulfilled Promise

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : महायुती सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांना आठ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला मात्र एक वर्षानंतर देखील अद्यापही रोजगार सेवक मानधनाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे त्यांच्याच मंत्रीमंडळात असताना अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले.

Loading content, please wait...
political
mangalwedha
Employees
Eknath Shinde
Maharashtra Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com