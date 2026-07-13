Ashadhi Wari: पंढरपुरात सायकलवारीचा जल्लोष! महाराष्ट्र-कर्नाटकातील ४ हजार सायकलस्वारांची हरिनामाच्या गजरात नगरप्रदक्षिणा

पंढरपूर: आषाढ शुद्ध एकादशी सोहळ्यासाठी राज्यातून अनेक दिंड्या पंढरपूरकडे येत आहेत. अशातच महाराष्ट्र व कर्नाटकातून आलेल्या सुमारे चार हजार सायकलस्वारांनी आज वारकरी परंपरेप्रमाणे सायकलवरून हरिनामाच्या जयघोषात नगरप्रदक्षिणा घातली. सायकलपटूंनी नगरप्रदक्षिणा तसेच रिंगण सोहळ्यात सहभागी होत एका अभूतपूर्व अनुभवाची अनुभूती घेतली. या सायकल दिंडीचे उद्घाटन भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे संचालक पांडुरंग चाटे व आषाढी पंढरपूर सायकलवारी असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश परिचारक यांनी केले. या उपक्रमातून व्यायामासह पर्यावरणाचा संदेश देण्यात आला.farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी! .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.‘फिट इंडिया’ या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत या दिंडीत सायकल चालविण्याच्या व्यायामाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. जीवनशैलीबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता. सायकल चालविणे हा आरोग्यदायी, पर्यावरणपूरक व किफायतशीर वाहतुकीचा पर्याय असून, नियमित सायकल वापरामुळे शारीरिक तंदुरुस्ती राखण्यास मदत होते, असा संदेश यावेळी देण्यात आला. सायकलस्वारांमुळे आज पंढरी नगरी वेगळ्याच आध्यात्मिक वातावरणात सामावून गेलेली पाहायला मिळाली.. यावेळी पंढरपूरचे तहसीलदार सचिन लंगुटे, पंढरपूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, ॲड. श्रीनिवास वायकर, रवींद्र दुसाने नाईक, अभिजित कुलकर्णी, प्रकाश शेटे, महेश भोसले उपस्थित होते. पंढरपूर सायकल क्लब, नाशिक सायकल क्लब आणि बारामती सायकल क्लबने सायकल दिंडीचे उत्कृष्ट नियोजन केले होते. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.नगरप्रदक्षिणा व रिंगण सोहळ्याचे यावर्षीचे यजमानपद श्रीरामपूर सायकलिंग असोसिएशन यांच्याकडे होते. रविवारी सकाळी सहा वाजता सायकलने नगरप्रदक्षिणेला सुरवात झाली. त्यानंतर सकाळी सात वाजता रेल्वे मैदानावर सर्व समाविष्ट सायकल वारकऱ्यांचा अभूतपूर्व सायकल रिंगण सोहळा पार पडला. यावेळी पंढरपुरात दाखल झालेल्या भक्तांनी सायकलस्वारांचे अभूतपूर्व स्वागत करीत त्यांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.