सोलापूर

Ashadhi Wari: पंढरपुरात सायकलवारीचा जल्लोष! महाराष्ट्र-कर्नाटकातील ४ हजार सायकलस्वारांची हरिनामाच्या गजरात नगरप्रदक्षिणा

Fit India cycling event during Ashadhi Ekadashi: आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर हरिनामाच्या गजरात पार पडलेल्या सायकल नगरप्रदक्षिणा व रिंगण सोहळ्यातून पर्यावरण संरक्षण, तंदुरुस्ती आणि ‘फिट इंडिया’चा संदेश देत वारकरी परंपरेला आधुनिक स्पर्श
Over 4,000 Cyclists Join Spiritual Ride in Pandharpur During Ashadhi Wari

Over 4,000 Cyclists Join Spiritual Ride in Pandharpur During Ashadhi Wari

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सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर: आषाढ शुद्ध एकादशी सोहळ्यासाठी राज्यातून अनेक दिंड्या पंढरपूरकडे येत आहेत. अशातच महाराष्ट्र व कर्नाटकातून आलेल्या सुमारे चार हजार सायकलस्वारांनी आज वारकरी परंपरेप्रमाणे सायकलवरून हरिनामाच्या जयघोषात नगरप्रदक्षिणा घातली. सायकलपटूंनी नगरप्रदक्षिणा तसेच रिंगण सोहळ्यात सहभागी होत एका अभूतपूर्व अनुभवाची अनुभूती घेतली. या सायकल दिंडीचे उद्‍घाटन भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे संचालक पांडुरंग चाटे व आषाढी पंढरपूर सायकलवारी असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश परिचारक यांनी केले. या उपक्रमातून व्यायामासह पर्यावरणाचा संदेश देण्यात आला.farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!

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