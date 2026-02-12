सोलापूर

Maharashtra Cooperative Strike : महाराष्ट्रात गटसचिवांचे असहकार आंदोलन, संगणकीय कामकाजावर बहिष्कार

Maharashtra cooperative group secretary strike 2026 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटनेच्या वतीने कमी वेतन, थकीत वेतन आणि अडचणीबाबत असहकार आंदोलन सुरु. संभाव्य कृषी कर्जमाफी माहितीवर बहिष्कार, सरकारकडे तातडीने वेतन सुधारणा व अनुदान निधीची मागणी.
Maharashtra Cooperative Strike

Maharashtra Cooperative Strike

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा राज्यातील गटसचिवाच्या सेवा आणि वेतन विषयक अडचणीची सोडवणूक होत नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गट सचिव संघटना कृती समितीच्या वतीने असहकार व कामबंद आंदोलन सुरू केल्यामुळे राज्यातील संभाव्य कृषी कर्जमाफी माहितीस विलंब व संगणकीय कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या.

Loading content, please wait...
Strike
Protest
Cooperative sector
government employees

Related Stories

No stories found.