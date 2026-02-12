Maharashtra Cooperative Strike : महाराष्ट्रात गटसचिवांचे असहकार आंदोलन, संगणकीय कामकाजावर बहिष्कार

मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा राज्यातील गटसचिवाच्या सेवा आणि वेतन विषयक अडचणीची सोडवणूक होत नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गट सचिव संघटना कृती समितीच्या वतीने असहकार व कामबंद आंदोलन सुरू केल्यामुळे राज्यातील संभाव्य कृषी कर्जमाफी माहितीस विलंब व संगणकीय कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या. .या संदर्भातील निवेदन सहकारमंत्र्याना देण्यात आले, सद्यस्थितीत राज्यात 21 हजार विकास सोसायट्या कार्यरत असुन त्यासाठी 12 हजार 500 सचिवांची आवश्यकता असताना केवळ 4500 गटसचिवांवर कामकाज सुरू आहे. गटसचिवांना मिळणारे वेतनमान अत्यंत कमी असून तेही वेळेवर मिळत नाही. तरीसुध्दा नियमिमतपणे कामकाज सुरु आहे.यापूर्वी आंदोलन केल्यानंतर समित्या नेमून त्यांचे अहवाल शासनास सादर करण्यात आले. परंतु आजपर्यंत त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही.शिवाय १० फेबुवारी २०२६ पर्यंत शासन स्वस्तरावर बैठक होवून थकीत वेतन व इतर अडचणीबाबत तात्काळ निर्णय घेवून अंमलबजावणीबाबत पत्र देऊनही दखल घेतली नसल्यामुळे ११ फेबुवारी पासुन शासनाच्या संभाव्य कृषिकर्ज माफीच्या माहित्या व संगणकीय कामकाज व डायनामिक डे एंड कामकाजावर बहिष्कार व असहकार आंदोलन सुरु करत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मुंबई येथे भव्य मोर्चा व आक्रोश आंदोलनाला देण्यात आला..या मागण्यासाठी आंदोलनमहाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम ६९ (अ) निर्गमित झालेला असुन त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य केडर पुनर्जीवित करून त्याअंतर्गत सर्व जिल्हा केडरसाठी अनुदानित महामंडळ स्थापित करावे. ०६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना त्यांच्या व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी मिळणा-या अर्थसहाय्यतात ४ लाखापर्यंत वाढ करून त्यातील सर्व अटी व शर्ती रद्द करून सदर अर्थसहाय्यताची रक्कम वेतनासाठी अनुज्ञेय करावी. थकीत पगाराची व इतर देयकापोटी २५० कोटी शासनाने अदा करावी. समान काम समान वेतन याप्रमाणे ग्रामसेवका समान वेतनश्रेणीसह राज्यभर समान सेवा नियम लागू करण्यात यावे..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.तसेच आजपर्यंतचे थकीत वेतन व देयता शासनाने अदा करावी. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात केलेल्या घोषणेमुळे वसुलीवर होणा-या अनिष्ट परिणामामुळे संस्थांचे उत्पन्न कमी होवून पर्यायाने वेतन बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्थाने विशेष बाब म्हणून पुढील दोन वर्षासाठी येणारी वेतनाच्या तुटीची रक्कम शासनाने उपलव्ध करून द्यावी, तसेच होणा-या संभाव्य कर्जमाफीतुन परतफेड करण्याच्या अटीवर बिनव्याजी स्वरुपात वेतनासाठी लागणारा आवश्यक निधी संबंधित जिल्हा केडरला उपलब्ध करून देणेबाबत संबंधित जिल्हा बँकांना आदेश निर्गमित करण्या यावा..वेतनासाठी आकारणी केलेली पगार वर्गणी भरणा करण्यास कसूर करणा-या सहकारी संस्था व जिल्हा बँका विरुध्द थकीत येणे पगार वर्गणीच्या येणे असलेल्या रक्कमा संस्थेच्या येणे कर्जावरील व्याज खाती नांवे टाकून सक्तीने पगार वर्गणी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील नियम ५३ (ब-८) मध्ये तरतुद करण्यात यावी.मयत गटसचिवांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घ्यावे.सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्ष करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.