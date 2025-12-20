सोलापूर

Divyang Marriage Scheme : आता विवाहासाठी दिव्यांगांना मिळणार 'इतके' लाख रुपये; निम्मी रक्कम असणार फिक्स डिपॉझिट, कागदपत्रे आणि अटी काय?

Maharashtra Government Disability Marriage Incentive Scheme : दिव्यांगांच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून दीड ते अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असून सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य मिळवणे हा उद्देश आहे.
सोलापूर : दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी, दिव्यांग आत्मनिर्भर बनावा, विवाहापासून दिव्यांग वंचित राहू नये, यासाठी आता दिव्यांगांना विवाहासाठी शासनाकडून (Divyang Marriage Scheme) अडीच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. त्यात पती-पत्नीपैकी एकजण दिव्यांग असल्यास त्यांना दीड लाख रुपये तर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये मिळणार आहेत.

