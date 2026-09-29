Maharashtra Drought Relief : दुष्काळी मदतीसाठी 'ई-पीक पाहणी' ठरणार जाचक? अट शिथिल करण्याची गरज; राज्यात 35.37 टक्के गटांची पाहणी

-विठ्ठल सुतार सोलापूर : एका बाजूला दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी पंचनामे सुरू झाले (Maharashtra Drought Relief) आहेत; तर दुसरीकडे मदतीसाठी ई-पीक पाहणीची अट महत्त्वाची ठरल्यास राज्यातील शेतकरी अडचणीत येऊ शकतात. .२७ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ३.९१ कोटी गटांपैकी केवळ ३५.३७ टक्के गटांची पाहणी पूर्ण झाली असून, मंजुरीचे प्रमाण तर १३.६१ टक्केच आहे. ६४.६३ टक्के गटांची पाहणी अद्याप बाकी आहे. पाहणी झालेल्या गटांपैकी ५३ लाख ३१ हजार ६५२ (१३.६१ टक्के) गटांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळी मदतीसाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य ठेवण्याऐवजी प्रत्यक्ष पंचनामे व महसूल नोंदींच्या आधारे मदत देण्याची मागणी पुढे येत आहे..दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसान झालेले असताना शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या वतीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. ई-पीक पाहणी ही पीक नोंदीसाठी महत्त्वाची प्रक्रिया असली तरी दुष्काळी मदतीसाठी ती अनिवार्य अट न ठेवता पंचनामे, सातबारा आणि उपलब्ध शासकीय नोंदींच्या आधारे मदतीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दुष्काळी मदतीसाठी ई-पीक पाहणी पूर्ण असणे आवश्यक ठरल्यास, ज्या शेतकऱ्यांच्या गटांची पाहणी झालेली नाही किंवा पाहणी होऊनही मंजुरी मिळालेली नाही, त्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते..Solapur Farmer Loan Waiver : 59 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा; त्रुटी दूर, नवीन यादी लवकरच होणार जाहीर, आतापर्यंत 30 हजार 500 शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध.अमरावतीत ५८ टक्के, कोकणात केवळ ९.६१ टक्के :महसूल विभागनिहाय पाहता ई-पीक पाहणीमध्ये मोठी तफावत समोर आली आहे. अमरावती विभागात ५८.४८ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५३.३४ टक्के आणि नागपूर विभागात ५०.३५ टक्के गटांची पाहणी झाली आहे. पुणे विभागात हे प्रमाण २७.२६ टक्के, नाशिकमध्ये ४१.६६ टक्के, तर कोकण विभागात केवळ ९.६१ टक्के आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी एकच निकष लावल्यास कमी प्रगती असलेल्या विभागांतील शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..अट शिथिल केली तरच...कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासनाने प्राथमिक दुष्काळ जाहीर करून सवलती दिल्या आहेत. ज्या ५ ऑक्टोबरनंतर दिल्या जातात. पण पावसाळा ३० सप्टेंबरपर्यंत आहेत. शिवाय ई-पीक पाहणीमध्येही गोंधळ आहे. सुरुवातीला सहायक नेमण्यात आले, त्यानंतर शेतकऱ्यांनाही सुविधा देण्यात आली. यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी रखडली. आता राज्यातील आकडेवारी पाहता ई-पीक पाहणी ३५ टक्के झाली आहे तर एकूण गटाच्या १३ टक्के मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत द्यायची असेल तर ई-पीक पाहणी ही अट शिथिल करावी लागणार आहे. अन्यथा मदतीस विलंब होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.महसूल विभागनिहाय ई-पीक पाहणीमहसूल विभाग एकूण शेती गट पाहणी झालेले गट पाहणी टक्केवारी मंजूर गट मंजुरी टक्केवारीपुणे १.२६ कोटी ३४.४६ लाख २७.२६% १२.८१ लाख १०.१४%नाशिक ५१.५५ लाख २१.४७ लाख ४१.६६% ८.६८ लाख १६.८५%छ. संभाजीनगर ८७.७० लाख ४६.७८ लाख ५३.३४% १३.९४ लाख १५.९०%अमरावती २७.६६ लाख १६.१८ लाख ५८.४८% १०.२२ लाख ३६.९७%नागपूर २५ लाख ७५९ १२. ५९ लाख ५०.३५% ६.०३ लाख २४.१५%कोकण ७३.३० लाख ७.०४ लाख ९.६१% १.५९ लाख २.१८%एकूण ३.९१ कोटी १.३८ कोटी ३५.३७% ५३.३१ लाख १३.६१%.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.