सोलापूर

Maharashtra Drought Relief : दुष्काळी मदतीसाठी 'ई-पीक पाहणी' ठरणार जाचक? अट शिथिल करण्याची गरज; राज्यात 35.37 टक्के गटांची पाहणी

Maharashtra drought relief : महाराष्ट्रातील दुष्काळी मदतीसाठी पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. मात्र, ई-पीक पाहणी अपूर्ण असल्याने मदतीच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Maharashtra drought relief farmer compensation

Maharashtra drought relief farmer compensation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-विठ्ठल सुतार

सोलापूर : एका बाजूला दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी पंचनामे सुरू झाले (Maharashtra Drought Relief) आहेत; तर दुसरीकडे मदतीसाठी ई-पीक पाहणीची अट महत्त्वाची ठरल्यास राज्यातील शेतकरी अडचणीत येऊ शकतात.

Loading content, please wait...
Farmer
Drought
Maharashtra Government
e pik pahani
drought conditions in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com